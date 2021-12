Zimski kralj zdravja

Znano je stoletja in še danes ga cenimo. Kislo zelje ni le živilo, ki si ga zlasti velikokrat privoščimo v hladnejših mesecih, velja tudi za naravno zdravilo. Morjeplovec James Cook ga je dajal svojim mornarjem, da so ohranjali zdravje in se obranili pred skorbutom, Sebastian Kneipp, alternativni zdravilec, je z njim odpravljal diabetes, opekline in vnetna stanja.

Sto gramov surovega kislega zelja vsebuje 20 mg vitamina C, v njem so še vitamini A, E in K, pa magnezij, železo, fosfor, kalij, kalcij, natrij, je tudi izvrsten vir vitaminov B, tudi folne kisline in B12, zaradi česar se še posebno priporoča vegetarijancem in veganom. V nasprotju s svežim je v kislem zelju obilo probiotičnih bakterij, ki koristijo črevesju. Kadar je to v neravnovesju, denimo po jemanju antibiotikov, si privoščimo kislo zelje. To dobro dene želodcu in prebavi. Dobre probiotične bakterije pomagajo pri zaprtju, nižajo tveganje nastanka kandidiaze in tudi okužbe sečil, saj kislo zelje pač deluje protivnetno.

Obroke, obogatene s kislim zeljem, hitreje prebavimo, živilo pospeši naš metabolizem in ga krepi, čisti jetra in kri, spodbuja izločanje škodljivih snovi iz telesa, torej razstruplja organizem in vzdržuje naše splošno zdravje. Ko smo ravno pri razstrupljanju: v ta namen uporabljamo tudi zelnico, in sicer kot očiščevalno kuro pa tudi kot naravno sredstvo za blažitev mačka. To si velja zapomniti za dneve, ki prihajajo. Pomaga tudi pri celjenju ran in srbeči koži, prav tako pri glavobolu: na čelo si položimo list kislega zelja in ovijemo z gazo ter počakamo, da opravi svoje. Poleg tega krepi živce, pozitivno deluje na funkcioniranje možganov in spodbuja nastajanje krvničk ter niža slabi holesterol, torej blagodejno vpliva na srce in ožilje.

Bogato je z vitaminom C in železom, ki skrbita za zdrav imunski sistem.

Redno uživanje kislega zelja lahko pomaga pri hujšanju in vzdrževanju teže, ker ima le malo kalorij in veliko vlaknin, ki poskrbijo, da smo dlje siti, zaradi česar čez dan zaužijemo manj kalorij.

To še ni vse: uživanje kislega zelja dviga razpoloženje, tudi pomlajuje, pomirja stres, krepi imunski sistem in celotno zdravje človeka. Zlasti naj bi ga jedli otroci, tisti s slabšo odpornostjo in starejši.

Redno uživanje živil, bogatih s probiotiki, lahko niža tveganje nastanka okužb, denimo prehlada.

Ste vedeli, da se je kislo zelje znašlo na seznamu živil za boljši seks? Če ga, surovega, jemo dvakrat na dan, naj bi se prebudil naš libido, pravijo. Poskusite, škoditi ne more.