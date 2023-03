Zgolj toliko minut vadbe dnevno prepreči eno od desetih prezgodnjih smrti

Natančneje: z zgolj 11. minutami telesne aktivnosti dnevno je mogoče preprečiti enega od desetih primerov prezgodnje smrti.

Malo je veliko boljše kot nič

Stroka sicer priporoča od 150 do 300 minut vadbe tedensko v intenziteti, s katero se pospeši srčni utrip, oziroma od 75 do 150 minut tedenske vadbe, ki pripelje do zadihanosti.

Ta cilj je za mnoge nedosegljiv, a že zgolj malo vadbe je veliko boljše kot nič, so dokazali raziskovalci z univerze Cambridge in pojasnili, da 75 minut vadbe tedensko oziroma 11 minut dnevno, pa naj bo to kolesarjenje, hitra hoja, hoja v hrib, ples ali igranja tenisa, lahko prepreči eno od desetih prezgodnjih smrti. Nadaljujte z branjem TUKAJ - na ONA.je.