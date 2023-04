Zgaga, ne infarkt: ob nenadni močni bolečini je treba ukrepati takoj

Želodec spada med prebavila in je vključen v drugo fazo prebave, takoj za žvečenjem. Vsebuje kislino in encime – z njihovo pomočjo se hrana, ko prispe vanj, kemično razgradi. Njegova velikost se od človeka do človeka razlikuje, običajno pa lahko normalen želodec odraslega človeka sprejme približno liter hrane.

Nezdrava prehrana je kriva za mnogo želodčnih težav. FOTO: Getty Images

Za primerjavo: želodec novorojenčka je lahko obdrži v sebi približno 30 ml. Pri težavah z želodcem čutimo težo in pritisk v trebuhu oziroma želodcu. Morda nas boli, peče, se nam pretirano spahuje. Lahko imamo obložen jezik ali neprijeten zadah. Kar koli nas že muči, je pomembno, da težav ne ignoriramo, ampak se, če vztrajajo, čim prej odpravimo k zdravniku.

Pekoč občutek v žlički

Dispepsija se kaže kot bolečina v žlički ali občutek polnosti po jedi, nastane pa zaradi neravnovesja med agresivnimi in obrambnimi dejavniki v sluznici požiralnika, želodca in tudi dvanajsternika. Pri dispepsiji nas boli v zgornjem delu trebuha in spodnjem delu prsnega koša, lahko pa se nam poleg tega še spahuje ali nam želodčna vsebina zateka v usta (refluks). Bolečine niso nevarne in minejo v nekaj dneh, vzrok zanje pa je nepravilna prehrana ali pretirane duševne oziroma telesne obremenitve.

Odrasel želodec lahko sprejme približno liter hrane naenkrat.

Neprijeten pekoč in praskajoč občutek v žlički, ki se včasih razširi navzgor za prsnico, imenujemo zgaga. Pri zgagi gre za zatekanje hrane nazaj v požiralnik, zaradi česar se na tem mestu pojavi neprijetno draženje živčnih končičev, ki se kaže kot pekoč občutek od želodca do grla navzgor. Težave se običajno pojavijo po hranjenju. Včasih je pekoč občutek tako intenziven, da ga nekateri zamenjajo za srčni napad. Proti zgagi si lahko pomagate s sredstvi, ki jih brez recepta dobite v lekarni, domače zdravilo proti njej pa je soda bikarbona. Če se zgaga ponavlja, se lahko razvije gastroezofagealna refluksna bolezen.

Vneta želodčna sluznica

Pomanjkanje ali presežek želodčne kisline je težava, ki jo ugotavlja zdravnik, simptomi pa so si pri obeh vrstah težave zelo podobni: lahko se kažeta kot napenjanje v trebuhu, spahovanje, občutek težkosti po jedi, pekočina v želodcu, kolcanje.

Kdaj k zdravniku Če vas želodec nenadoma začne močno boleti, bolečino pa spremlja bruhanje, nemudoma obiščite zdravnika. Prav tako, če se pojavi bolečina in je trebuh otekel ali občutljiv, če opazite kri v bruhanju ali blatu, ko vam teža nenamerno pada in nimate apetita. Tudi ponavljajoče se želodčne težave so znak za alarm.

Bakterija Helicobacter pylori lahko povzroči vnetje sluznice in razjede, posledice okužbe so lahko dolgoročne in vodijo v gastritis ter rano na želodcu, pomenijo pa tudi večje tveganje za nastanek raka želodca. Simptome okužbe s to bakterijo kaže le 10 odstotkov okuženih. Prisotnost bakterije se ugotavlja z laboratorijskim testom z odvzemom krvi ali blata. Simptomi okužbe so zgaga, slabost, slab zadah, napihnjenost in driska.

Akutno vnetje želodčne sluznice oziroma gastritis je ena najpogostejših zdravstvenih težav. Pojavi se zaradi uživanja težke nezdrave hrane, preveč začinjenih jedi, hrane s premalo vitamini in minerali, premalo ali preveč želodčne kisline, pretiranega uživanja alkohola ter kave ali kajenja. Kaže se kot splošno slabo počutje skupaj z neprijetnim občutkom okoli želodca. Lahko ga spremljata pekoč občutek in zgaga.