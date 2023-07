Zgaga je zelo pogosta nadloga: značilen spremljevalec je kisel in grenak okus v ustih

Pekoča bolečina v žlički, kisel in grenak okus v ustih, slab zadah, vračanje želodčne kisline, pekoč jezik: vse to so neprijetni simptomi tistih, ki jih peče zgaga, zelo pogosta težava, ki pa jo je mogoče učinkovito nadzorovati z upoštevanjem nekaj ukrepov.

Dobra novica je ta, da si lahko pomagamo povsem naravno in že z uravnavanjem jedilnika, svetujejo strokovnjaki. Prvi ukrep je najpreprostejši: popijemo kozarec vode, da kislino preusmerimo nazaj v želodec. Pijemo seveda počasi, po požirkih! Primerni so tudi čaji, denimo ingverjev, janežev, kuminov, cimetov, kardamomov in pa napitek iz koreninice ali listov sleza. Težave pri mnogih izbruhnejo v večernih urah oziroma ko ležejo k počitku, pri tem pomaga kamilični čaj, ki ga spijemo uro pred spanjem. Nekateri prisegajo na sok aloe vere, ki pomirja želodec, ključen ukrep v večernih urah pa je – izogibanje večerji. Zadnji obrok zaužijemo štiri ure pred spanjem, poskrbimo tudi za privzdignjeno ležišče, z dodatno blazino, denimo.

Kamilični čaj v večernih urah pomiri želodec. FOTO: Mkucova/Getty Images

Jemo po malem in počasi

Za nevtralizacijo želodčne kisline priporočajo polovico žličke sode bikarbone, pomešane v kozarcu vode, a tako lahko zgago odpravljamo le občasno, opozarjajo izkušeni! Poskusimo lahko tudi s pestjo mandljev, ki pomirjajo želodčne sokove, privoščimo pa si jih takoj po obroku. Izogibamo se mastni, začinjeni, sladki, predelani hrani, prav tako so odsvetovani gazirane pijače, alkohol, kofein, čebula, česen, por, citrusi, paprika, paradižnik, lešniki, orehi. Morda komu delajo preglavice tudi druga živila, zato velja spremljati počutje po zaužitem obroku in se izogibati dražilcem, če se nam zgaga pojavlja po zaužitju določenih zdravil, pa se posvetujemo z zdravnikom. Opustimo kajenje in po potrebi odpravimo odvečne kilograme.

In če je kisline premalo? Včasih se lahko zgodi, da je želodčne kisline premalo, v tem primeru pomaga surov jabolčni kis. Zaužijemo eno jedilno žlico s kozarcem vode.

Nadlogo pomagamo preprečevati tudi z ustreznimi oblačili – tesna nikakor niso primerna, saj s pritiskanjem na prebavila povzročajo nelagodje in spodbujajo izločanje želodčne kisline. Izogibamo se dvigovanju težkih bremen. Pomembna je tudi količina hrane: čez dan zaužijemo več manjših obrokov, pri tem so ključni manjši grižljaji, hrano pa tudi temeljito prežvečimo. Izogibamo se stresu in nikoli ne jemo, ko smo nemirni. Želodca ne smemo povsem napolniti, sitost lahko namreč povzroči nove preglavice.

Težave lahko spodbudijo tudi pretesna oblačila.

Težave seveda lahko odpravimo tudi z izdelki iz lekarne, ki jih dobimo brez recepta, a vsekakor je najprej bolje poskusiti z naravnimi metodami in prevetritvijo jedilnika. A pozor, če se zgaga ne pojavlja le občasno, sploh če se nam razvije regurgitacija oziroma nehoteno vračanje želodčne vsebine v grlo ali požiralnik, se je nujno posvetovati z zdravnikom, saj je v ozadju lahko tudi gastroezofagealni refluks oziroma iztekanje vsebine želodca v požiralnik, kar je v zahodnem svetu čedalje pogostejša nadloga, predvsem pri moških.