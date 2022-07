Ženske zjutraj, moški zvečer

Izsledki ameriške raziskave kažejo, da vendarle obstaja del dneva, ko najhitreje kurimo kalorije, raztapljamo maščobe v telesu. Zakaj je tako, pa raziskovalci še nimajo jasnega odgovora.

Dr. Paul Arcerio, vodilni avtor raziskave, profesor s kolidža Skidmore, pravi, da nam največje koristi prinaša jutranja vadba, pa vendarle je raziskava pokazala, da je to odvisno od ciljev vadbe in da obstajajo razlike med moškimi in ženskami. Na slednje vpliva marsikaj, tudi hormoni pa kakovost spanja.

Večerno gibanje je boljše za moške, ki želijo izboljšati zdravje srca. FOTO: Uberimages/Getty Images

V raziskavi, ki je trajala 12 tednov, je sodelovalo 30 moških in 26 žensk, vsi so bili zdravi, s primerno težo, stari med 25 in 55 let. Ena skupina je vadila eno uro pred 8.30 zjutraj, druga pa med 18. in 20. uro, vsi so opravljali enake vaje in se držali enakega načina prehranjevanja. Jutranja vadba je bila koristnejša za ženske, ki so hotele izgubiti maščobo okoli trebuha in znižati krvni tlak, za moške se je za boljšo izkazala večerna vadba.

Ženske, ki so hotele zgraditi mišično maso, so bile uspešnejše, če so vadile zvečer, ta termin je tudi pozitivno vplival na njihovo razpoloženje. Pri moških se je izkazalo, da za zmanjšanje maščobnih oblog na trebuhu in izgradnjo mišic del dneva, v katerem so vadili, ni imel pretiranega vpliva na rezultate. »Se pa je večerna vadba izkazala za boljšo za moške, ki so želeli izboljšati zdravje srca in metabolizma pa tudi čustveno razpoloženje,« je dejal Arcerio.

Redna vadba na splošno koristi zdravju, ne glede na to, kdaj v dnevu telovadimo.

Prav vsi udeleženci so izboljšali svoje splošno zdravje in zmogljivost, ne glede na to, ali so bili v jutranji ali večerni skupini. Raziskovalci poudarjajo, da redna vadba na splošno koristi zdravju, ne glede na to, kdaj v dnevu telovadimo. »Ni slabega dela dneva za gibanje, kadar koli boste vadbo vključili v svoj vsakdanjik, bo super,« poudarja Arcerio.