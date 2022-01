Ženske brez moža in otrok so srečnejše: tako pravijo raziskave, se strinjate?

Mnogi so ugibali, zdaj pa je to potrdila tudi znanost: neporočene ženske in ženske brez otrok so najsrečnejša skupina v populaciji. Po mnenju vodilnega strokovnjaka za raziskave s področja življenjskega zadovoljstva je večja verjetnost, da bodo imele daljšo življenjsko dobo kot njihove poročene vrstnice, ki vzgajajo otroke.

Paul Dolan, profesor vedenjskih znanosti na Londonski šoli za ekonomske in politične vede, pravi, da najnovejši podatki kažejo, da tradicionalne metode, ki se uporabljajo za merjenje uspeha, niso povezane s srečo – zlasti vzgoja otrok in zakonsko življenje. »Obstajajo zelo dobre longitudinalne študije, ki so nam dale solidne rezultate, a vsem bom naredil medvedjo uslugo in rekel samo tole: če si moški, bi se verjetno moral poročiti; če si ženska, raje ne.«

Nadalje pojasnjuje, da se poročeni moški 'umirijo': »Manj tvegate, v službi zaslužite več denarja in živite nekoliko dlje. Ona pa mora vse to potrpeti in umre prej, kot če se nikoli ne bi poročila. Najbolj zdrava in najsrečnejša podskupina prebivalstva so ženske, ki se niso nikoli poročile ali imele otrok,« še dodaja Dolan, ki v svoji zadnji knjigi predstavlja dokaze, ki kažejo na povezavo med zadovoljstvom in nezadovoljstvom v zakonu.

Kljub prednostim življenja brez otrok, Dolan pravi, da obstoječa naracija, ki vsiljuje stališče, da sta poroka in otroci znaka uspeha, vodi v širjenje stigme, zaradi česar so lahko številne neporočene ženske nesrečne. »Vidiš samsko žensko pri 40., ki nikoli ni imela otrok in rečeš: 'O, bog, kakšna škoda, kajne? Mogoče boš nekega dne srečala pravega in se bo vse spremenilo.' Ne, morda bo srečala napačnega moškega, zaradi katerega bo manj srečna in zdrava ter bo prej umrla,« šaljivo zaključi Dolan.