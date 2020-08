Ženske so na boljšem

Tisočletna stigma, ki se je včasih držala žensk v obdobju menopavze, je odpadla.

Upad testosterona se pri moških povezuje z bolj depresivnim razpoloženjem in razpoloženjskim nihanjem, izčrpanostjo, slabšim spominom, nižjim libidom. FOTO: Milena Shehovtsova/Getty Images

Manj dramatična

Osebnostna kriza

Če je temelj samopodobe zunanji videz, ki mora biti čim bolj mladosten, se bo ob nastopu menopavze pojavila kriza. FOTO: Rosshelen/Getty Images

Andropavza nastopi bolj postopno in je pogosto manj dramatična.

Soočanje s spremembami

S staranjem se spreminjamo. Zorimo. Spreminja se tudi naše telo, vključno z našim nevrokemičnim ravnovesjem. Pri ženskah pride v zrelih letih do upada hormonov estrogena in progesterona, kar se odraža tako na fizični kot na psihični in socialni ravni. Niso pa prizadete zgolj ženske. V zadnjem času vse več in vse bolj odkrito govorimo o andropavzi, o pojavu upadanja testosterona pri moških, ki se prav tako povezuje s posledicami na vseh življenjskih ravneh, pravi psihologinja dr.Pri ženskah se najprej pojavi predmenopavzno obdobje, ki lahko traja do deset let in se izteče v značilne simptome: od vročinskih oblivov do razpoloženjskega nihanja, nočnega potenja, motenj koncentracije, pozabljivosti, nespečnosti, zaskrbljenosti, anksioznosti in depresivnosti, pravi psihologinja »To je postopen proces, ki se pri ženski lahko začne že v 30. letih in se konča s koncem reproduktivnega obdobja. Spremembe so vezane tudi na videz in na doživljanje spolnosti. Večja poraščenost, pridobivanje teže, suha nožnica, bolečine pri penetraciji, težave pri zadrževanju urina so le nekateri spremljevalni pojavi, ki lahko močno prizadenejo žensko samopodobo.«V nasprotju z menopavzo andropavza nastopi bolj postopno in je pogosto manj dramatična, pravi sogovornica. Raven testosterona lahko začne upadati že po 30. letu, vsako desetletje za 10 odstotkov. »Tak postopni upad se pri moških povezuje z bolj depresivnim razpoloženjem in razpoloženjskimi nihanji, vročinskimi oblivi, potenjem, izčrpanostjo, razdražljivostjo in slabšim spominom, predvsem pa so značilni nižji libido, težave z erekcijo in slabša potentnost.« V nasprotju z menopavzo pa andropavza ne pomeni zaključka reproduktivne kapacitete, saj moški lahko še v visoki starosti postanejo očetje, izpostavi dr. Kosova in dodaja, da vendarle tudi moške v andropavzi prizadenejo vidne spremembe tipično moških atributov, ki so vezane na znižanje testosterona: izguba las in šibkejša poraščenost, višji glas, zmanjšanje mišične mase in povešanje maščobnega tkiva.Sogovornica izpostavi, da lahko vse te spremembe tako pri moških kot ženskah povzročijo veliko osebnostno krizo. Še posebno težko je, kadar se fiziološke spremembe povežejo s samopodobo, ki temelji na potrošniških, pogosto seksualiziranih in juvenilnih lepotnih idealih. »Če je temelj samopodobe zunanji videz, ki mora biti čim bolj mladosten, popoln in žareč od zdravja ter življenjske energije, lahko razumemo, da se bo ob nastopu menopavze in andropavze pojavila velika osebnostna kriza, ki jo bodo fiziološki simptomi še ojačali.« Takrat bo za posameznika pomembno, da si oblikuje nove temelje in preoblikuje svojo samopodobo in nadgradi identiteto z bolj generativnimi vsebinami, svetuje psihologinja. To je laže za tiste, ki so že prej imeli veliko različnih interesov in so se identificirali s svojo vrstniško skupino oziroma so imeli enako stare prijatelje in prijateljice, ki so se že srečevali s podobnimi vsebinami.Ženske so, tako sogovornica, pri spoprijemanju s težavami menopavze nekoliko na boljšem. »Čeprav so simptomi pri njih običajno bolj dramatični, tudi zato, ker pride menopavza bolj nenadoma, so bolje opremljene za soočanje s temi spremembami. Danes se o menopavzi veliko govori. Tisočletna stigma, ki se je včasih držala žensk v obdobju menopavze, je odpadla. Po vseh prispevkih, knjigah, tematiziranju v družbi se je pojav menopavze in simptomov – normaliziral. Sprejeli smo ga kot del stvarnosti.« Ne nazadnje obstaja veliko sredstev pomoči – od knjig do raznovrstnih skupin, kjer se ženske lahko soočijo z novo situacijo in jo z drugimi ženskami in strokovnjaki tudi ustrezno opredelijo in predelajo.