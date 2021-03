Ženske, ki bi morale piti sojino mleko

Soja vsebuje izoflavone, rastlinske hormone, ki se v telesu obnašajo podobno kot estrogen, hormon, ki premore blagodejni učinek na zdravje in počutje pred menopavzo ter med njo.

Najnovejši podatki, ki govorijo tej stročnici v prid, so bili pridobljeni z analizo 19 študij, v katerih je skupno sodelovalo 1.200 žensk. Številne od njih so se v prid premagovanja in blaženja simptomov pred menopavzo in med njo obrnile k naravi, saj so se bale stranskih učinkov temu namenjene hormonske terapije. Blaženje vročinskih oblivov Eni od spremljevalcev menopavze so vročinski oblivi, ki se pojavljajo iznenada, trajajo približno štiri minute, zanje pa je značilen neprijeten občutek vročine. Do njih prihaja v vseh delih dneva, ponoči pa so posebej moteči, saj slabo vplivajo na spanec. Vročinski oblivi so povezani s širjenjem krvnih žil in hormonskim neravnovesjem, njihovo celotno ozadje pa še ni povsem raziskano. Kot nakazujejo najnovejša dognanja stroke, jih lahko omilijo izdelki iz soje, torej tudi sojino mleko. Japonke pred njimi varnejše Zanimanje za sojo v povezavi z menopavzo izhaja iz Japonske, kjer so znanstveniki odkrili izjemno redko pojavljanje vročinskih oblivov in zaslugo za to pripisali eni najbolj priljubljenih stročnic v deželi vzhajajočega sonca. Čeprav Japonci sojo uživajo vse življenje, je profesorica medicinskih znanosti Mellisa Melby za Daily Mail povedala: »Če imate 50 let, in čeprav prej nikoli niste uživali soje, ni prepozno, da jo vključite na svoj jedilnik, kajti v blaženju toplotnih oblivov pomaga tudi v tem primeru.«



Njene trditve izhajajo iz izsledkov raziskave, v kateri so ženske 12 tednov uživale sojo in zabeležile trikraten upad pojavnosti vročinskih krčev v primerjavi z ženskami, ki s sojo niso oplemenitile jedilnika. Dva kozarca dnevno sta dovolj Profesorica učinke za to pripisuje izoflavonom, naravnim snovem v soji, ki se v telesu obnašajo podobno kot hormon estrogen. Povedala je, da je že 45 miligramov izoflavonov iz soje, ki jih ženska zaužije vsak dan, v šestih tednih pojavnost vročinskih oblivov zmanjša za 20,6 odstotka, trajanje teh pa za 26 odstotkov. Vsak gram sojinih beljakovin v zrnih soje telesu zagotovi 3,5 miligrama izoflavonov. Dva velika kozarca sojinega mleka, ki vsebujeta približno 450 mililitrov mleka, ali 200 gramov tofuja telesu doprinese nekje do 50 miligramov izoflavonv. A gre za statistične podatke in pri nekaterih ženskah zaleže že občutno manjša količina. Denimo približno dva decilitra sojinega mleka, zaužitega zjutraj samostojno ali v smutiju, znatno zmanjša pojavnost vročinskih oblivov pri večini žensk.

