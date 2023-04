Želodčne težave: Ne pozabimo na tekočino

»Stiska me v želodcu. Boli me želodec.« Stavka, ki ju večkrat izrečemo, kadar smo živčni in pod stresom. In zares je stres pogosto razlog za želodčne težave. Ne pa vedno. Če težave vztrajajo, je prav, da poiščemo pomoč.