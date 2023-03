Zelo natančno: kako prebrati človeka po očeh in pogledu?

Staro ljudsko verovanje pravi, da se »očem vedno bolj verjame kot ušesom«, kar ni brez osnove. Vse je namreč zapisano v očeh. Slednje skrivajo namere, misli, občutke, želje, strahove, upe. Izdajo laž, prevaro, kažejo na muhaste, nezanesljive ljudi, pa tudi na stabilne in umirjene osebe, ki jim lahko zaupamo. So okna v dušo, skozi katerega okolici pokažemo vse, kar se nalaga v naših umu, srcu in duši.

Ko torej naslednjič želite nekoga »prebrati«, ga dobro poglejte in presodite, kakšen pogled ima. To lahko namreč razkrije res veliko.

Jasen pogled

Iskreni, dobronamerni in samozavestni ljudje, ki vlivajo zaupanje, imajo jasen, vztrajen pogled.

Bister pogled

Ostri, veseli in radovedni ljudje, ki živijo zdravo in uspešno življenje, imajo bister pogled. Večinoma so energični, polni optimizma in drugi uživajo v njihovi družbi.

Topel pogled

Dolg, topel pogled razkrije umirjeno, nežno osebo, ki nam je naklonjena, nas ljubi in nam želi dobro. Tako nas najpogosteje gledata oče in mama ter ljudje, ki nam zaupajo.

Nagajiv pogled

Vesel, nagajiv pogled imajo najpogosteje mladi ljudje, pa tudi lahkomiselni, k šalam nagnjeni ljudje. Včasih se vam lahko zdi, da so površni in preveč sproščeni, da zlahka odpuščajo in da jim nič ne predstavlja težav.

Živahen pogled

Radovedni, ekstrovertirani, nepotrpežljivi, hitri ljudje imajo živahen, nestabilen pogled. Vidijo vse, kar se dogaja, se hitro odzovejo in razmišljajo, včasih naglo in nepremišljeno. Imajo veliko energije in redko so brezvoljni.

Ljubek pogled

Nežne, odprte ljudi, ki nimajo težav s popuščanjem, krasijo ljubke oči in nežen pogled. Vendar pa pričakujejo enako v zameno.

Ukročen pogled

Ljudje, ki so filantropi, imajo nežen pogled, pripravljeni so pomagati vsem, ki to potrebujejo. Imajo veliko srce, so prijazni, ljubeči, naklonjeni.

Ognjevit pogled

Ognjevit pogled, ki ustvarja vtis, da bodo iz oči vsak trenutek poletele iskre, razkriva strastno, občutljivo osebo, ljubeče narave, nagnjeno k izpadom jeze in ljubosumja. Takšen pogled imajo tudi nestabilni ljudje, nagnjeni k pogostim spremembam razpoloženja.

Oster pogled

Oster, samozavesten pogled, ki z dostojanstvom prečeše sogovornike, imajo pogumni, energični ljudje, ki so dobri voditelji in jim ljudje zaupajo. Izraža bogate življenjske izkušnje, duhovno zrelost, včasih pa tudi hladno srce.

Mračen pogled

Ljudje, ki so nezadovoljni z življenjem, a nimajo prave moči, da bi karkoli spremenili, imajo navadno mrk pogled z namrščenimi obrvmi.

Zaskrbljen pogled

Ljudje, ki nekaj skrivajo, jih nekaj muči ali v sebi nosijo nekaj, kar jih skrbi, imajo zaskrbljen pogled. Pogosto zakrivajo oči, še posebej, ko lažejo.

Stisnjen pogled, ki bega sem in tja

Stisnjen pogled razkrije dvom, strah, negotovost, nezvestobo, nepotrpežljivost, prenagljenost. Običajno ga imajo pretirano previdni, malenkostni ljudje, ki bolj razmišljajo o preteklosti kot o prihodnosti, so obremenjeni s slabimi mislimi in pogosto oddajajo negativno energijo.

Odsoten pogled

Pogled, ki se izgubi v daljavi, razkriva zaskrbljenost, odsotnost, a tudi domiselno in ustvarjalno osebo.

Medel, bled pogled

Razočarani ljudje imajo medel, bled pogled, utrujene, motne oči. To lahko kaže na neurejeno življenje ali dolgotrajno bolezen.