Zeliščarica, ki živi po starem: Človeštvo stoji ali pade s tem, kar spoštuje in poskuša ohraniti od prednikov

Vita Matjac je certificirana zeliščarica in nabiralka divje rastočih rastlin. Sicer magistrica sociologije in nekdanja taborniška vodnica že vrsto let proučuje užitne prostorastoče rastline, se potaplja v njihove vonjave, okuse, teksture, barve in jih tako spoznava v njihovi polnosti.

