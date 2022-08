Zelišča in boljši spanec: pri nespečnosti si pomagamo s kamilico, sivko in šentjanževko

Nemalokrat se zgodi, da smo povsem izčrpani, vzrok za to pa je stres in velikokrat slabo spanje. Si proti izčrpanosti, slabemu spancu in stresu – zaradi službe ali česa drugega – lahko pomagamo z zelišči?

Hmelj deluje pomirjajoče. FOTO: Jeka1984/Getty Images

Z njimi se lahko umirimo, vplivamo na izločanje hormonov, krepimo imunski sistem in odpornost, vendar samo zelišča v boju proti stresu niso dovolj. Skodelica melisinega ali hmeljevega čaja nas bo po napornem dnevu zagotovo umirila in pomagala k sprostitvi – vendar če po se zaužitju čaja znova vrnemo k delu in v psihični napor, se bo vrnila tudi izčrpanost. Zelišča nam torej lahko pomagajo, a potrebna je tudi sprememba življenja.

So vsestransko koristna, saj nam lahko pomagajo pri številnih nevšečnostih. Za dvig razpoloženja lahko uporabimo šentjanževko ali baldrijan. Z njima in še z nekaterimi drugimi zelišči, kot so kamilica, sivka in melisa ter hmelj, bomo uspešno premagali nespečnost, a uporabljati jih moramo preudarno, svetujejo zeliščarji. Uporabimo jih lahko kot čaj, prehranski dodatek v obliki kapsul in jih vključimo v svoj vsakdan.

Kamilični čaj pred spanjem bo sprostil naše mišice in živce in tako izboljšal kakovost spanja. Za sprostitev si lahko naredimo sivkino kopel, ki bo pripomogla k boljšemu spancu. Pomirjajoče delujeta tudi hmelj in melisa: lahko ju uživamo kot čaj, z njima napolnimo vzglavnik, da lažje zaspimo.

Pri nespečnosti si pomagamo s kamilico, sivko, baldrijanom, meliso in šentjanževko.

Čaj iz hmelja si pripravimo tako, da 2 čajni žlički zelišča prelijemo z vrelo vodo, počakamo 15 minut, precedimo in napitek je pripravljen. Uživamo tri skodelice na dan. Opazili boste, da je hmelj res odličen proti nespečnosti. Odlična je melisa, zelišče, ki ga zaradi njenih blagodejnih lastnosti uporabljamo že stoletja: melisin čaj je odličen za sprostitev, umirjanje, pomaga pri težavah s prebavo.

Timijan je zelo učinkovit proti nespečnosti, pomaga pa tudi pri številnih drugih težavah, kot so artritis, revma, migrena. Uporablja se tudi kot krepčilo za želodec in živce, kot zdravilna pijača pri želodčnih in črevesnih boleznih. Naravna zelišča v obliki eteričnih olj, izvlečkov, čajev ali obkladkov morda delujejo počasneje kot tablete, a to še ne pomeni, da so manj učinkovita.

Proti tesnobi uporabimo tinkturo šentjanževke ali pijemo čaj iz tega zelišča.

Pomembna je pravilna in pravočasna uporaba. Ob tem se je vsekakor treba zavedati, da v kroničnih primerih zelišča ne morejo in ne smejo nadomestiti zdravnika, zato je treba pri vsaki težavi, ki traja dlje, naj bo to stres, nespečnost ali dolgo slabo počutje, obiskati zdravnika.