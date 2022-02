Železo moramo imeti vsak dan na krožniku

Železo je izjemno dragocen mineral, ki sodeluje v številnih procesih v telesu, nadvse pomembno vlogo pa ima v sestavi krvi: brez njega ne moremo tvoriti hemoglobina, ki veže kisik in ga iz pljuč raznaša po telesu. Pomanjkanje železa vodi v slabokrvnost, ta pa se kaže kot utrujenost, pomanjkanje energije, slabša delovna zmogljivost, oslabljen imunski sistem, občutek mraza ...

Sladko, okusno in zdravo

Mnogi ne vedo, da jim primanjkuje železa, zato slabo počutje pripisujejo drugim dejavnikom, največkrat stresu in izčrpanosti, čeprav bi si lahko pomanjkanje energije zagotovili že z ustrezno raznoliko prehrano. A pozor; slabokrvnost je pozna posledica pomanjkanja železa in se pokaže šele takrat, ko je telo izčrpalo zaloge, zato je ob zgornjih znakih nujno obiskati zdravnika, ki nam bo z ustreznimi dopolnili pomagal nadomestiti primanjkljaj tega minerala.

Zmagovalna kombinacija: suho sadje, namočeno v stopljeno temno čokolado! FOTO: Jerrydeutsch/Getty Images

Z zdravim vsakdanjim jedilnikom praviloma lahko ohranjamo primerno raven železa v krvi in preprečujemo težave, posebno pozornost pa naj izbiri živil namenijo nosečnice, doječe matere in sploh ženske v rodni dobi, železo je seveda ključno tudi pri dojenčkih in majhnih otrocih za rast in razvoj. In katera živila priporočajo strokovnjaki? To so žita in žitni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe, stročnice, zelenjava in sadje.

Ob omembi železa običajno ne moremo mimo jeter, a dragoceni mineral vsebujejo tudi druga živila. Na primer, temna čokolada je že opevan antioksidant, obenem pa je nabita z železom. Ne le okusna, ampak tudi zelo zdrava slaščica (vsebovati mora od 70 do 85 odstotkov kakavove mase), ki bo torej razveselila tako naše brbončice kot tudi kri. Še večjo koncentracijo železa pa zagotavlja kakav v prahu, ki ga lahko dodamo, denimo, v smuti. Tudi suho sadje je odlična izbira tako za sladico kot za vir dragocenega železa in drugih mineralov.

Uživamo tudi živila, ki spodbujajo absorpcijo železa.

Zelo priporočljive so suhe breskve, fige, slive, marelice in rozine. Če je le mogoče, izberite suho sadje brez dodanega sladkorja, najbolje pa je seveda, da ga posušite sami. Zmagovalna kombinacija: suho sadje, namočeno v stopljeno temno čokolado!

Temno zelena zelenjava je odličen vir železa, verjetno že vsi tudi vemo, da je zelenjavo bolje jesti kuhano kakor surovo, saj vsebuje občutno več dragocenih snovi. Z minerali je izjemno bogata špinača, ne zaostajajo niti blitva in kodrolistni ohrovt ter brstični ohrovt in brokoli.

Nikakor ne gre spregledati rdeče pese, ki ni le mineralna, ampak tudi vitaminska bomba, ki spodbuja apetit, v zimskem obdobju pa nam pomaga v boju proti prehladnim obolenjem. Na našem jedilniku ne smejo manjkati stročnice; fižol, grah, čičerika in leča nas razvajajo z železom in tudi beljakovinami, njihova odlika pa je seveda tudi ta, da se zelo dobro ujemajo z različnimi krožniki. Izvrstne so v solatah, enolončnicah, omakah in najrazličnejših prilogah. Pred kuhanjem jih je priporočljivo čez noč namočiti.

Posebno pozornost izbiri živil naj namenijo nosečnice, doječe matere in sploh ženske v rodni dobi.

Za zajtrk si privoščimo polnozrnate žitarice in telo bo hvaležno za odmerek železa takoj na začetku dneva. Ne pozabimo na sadje, denimo, vsemogočne borovnice, ki nas razvajajo z antioksidanti, so bogate tudi z železom, rade pa se družijo še z brusnicami in aronijo, ki bodo prav tako poskrbele za zdravo kri. A pozor, ni pomembno le uživanje živil, bogatih z železom, pomembno je uživati tudi tista, ki spodbujajo absorpcijo tega minerala, ta so predvsem bogata z vitaminom C.