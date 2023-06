Železa je lahko tudi preveč (kje so vzroki in kako ukrepati)

Pogosto je govora o stanju, ko je v krvi premalo železa, o vzrokih za ta pojav in tudi o načinih, kako izboljšati raven hemoglobina.

A tako, kot je železa v telesu lahko premalo, ga je lahko tudi preveč. Zakaj do tega pride, kakšni so simptomi in kako ukrepati?

Več vzrokov

Stanje povišane ravni železa v krvi se imenuje hemokromatoza. Lahko gre za primarno - gensko motnjo, zaradi katere se višek železa iz hrane kopiči v jetrih, srcu in trebušni slinavki. Nadaljujte branje TUKAJ - na Ona.je.