Zeleno za sijočo kožo

Zavarujmo kožo pred suhostjo z bogato doma narejeno masko.

Avokado ni le strašno okusen, pač pa tudi zdrav: bogat je z antioksidanti, kot so polifenoli, pa vitaminoma C in E, ki se borita proti prostim radikalom, zaradi česar je ta zeleni sadež močna sestavina v boju proti prezgodnjemu staranju in doma narejenih izdelkih za nego kože.Iz avokada si pripravimo sijajno masko: polovico sadeža pretlačimo z vilicami, dodamo kapljico oljčnega olja ali še bolje avokadovega, nanesemo na očiščeno kožo obraza, vratu in tudi dekolteja, po desetih minutah speremo z mlačno vodo.Pripravimo si lahko olje za telo, ki bo kožo izdatno navlažilo. Pomešamo četrt skodelice ekstra deviškega avokadovega olja, pol skodelice mandljevega olja, 5 kapljic ilang ilanga ali eteričnega olja sivke. Nanesemo na telo in s krožnimi gibi nežno vmasiramo, pustimo delovati 10–20 minut, potem pa speremo z mlačno vodo. Zmes je sijajna tudi za stopala: nanesemo na kožo, zlasti na pete, obujemo bombažne nogavičke ter pustimo delovati, vsaj 30 minut, lahko tudi čez noč.Morebitne viške shranimo v steklenem kozarčku, ki ga lahko zapremo s pokrovčkom. Tudi lasje nam bodo hvaležni za avokadovo masko, ki bo blažila tudi težave s prhljajem. Pomešamo po četrt skodelice ekstra deviškega avokadovega in oljčnega olja, dodamo pet kapljic eteričnega olja sivke. Od ene do treh žlic mešanice damo na suhe lase in nežno vmasiramo v lasišče, po 15 minutah lase umijemo kot običajno. Uporabimo enkrat na mesec.