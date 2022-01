Zeleni zmešek, ki varuje pred virusi

Prehranski strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da je ena od poti do močne odpornosti pestra in uravnotežena prehrana. Ta naj vključuje zlasti sezonska živila, ki vsebujejo veliko vitaminov in mineralov, ki povečajo obrambno sposobnost telesa. Na jedilnike jih je mogoče umestiti na več načinov, tudi v obliki zmeškov.

Eden od njih prav posebej slovi po pozitivnem vplivu na imunski sistem. Vsebuje namreč kivi, pomaranče in ohrovt, tri z vidika zdravja neprecenljive zimske darove narave.

Mešanica zdravja

Sestavine za smuti, ki pomaga obvarovati pred virusi in drugimi zimskimi tegobami:

240 gramov brstičnega ohrovta

en kivi

ena pomaranča

žlica semen konoplje

240 mililitrov posnetega mleka

žlička kurkume v prahu

ščepec mletega črnega popra

žlička naribanega ingverja

Priprava

Vse sestavine zmešajte vse sekljalniku. Dolivajte mleko, dokler ne dobite primerne teksture.

Vedno sveže pripravljen napitek pijte enkrat na dan.