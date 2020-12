Zeleni napitek, ki ublaži posledice prazničnih užitkov

Zanj potrebujete

eno zamrznjeno banano

žličko svežega naribanega ingverja

dve žlici lanenih semen

240 gramov zamrznjenih borovnic

120 gramov špinače

Priprava

Zakaj si ga privoščiti med prazniki

Zeleni sadno-zelenjavni napitki so dobrodošli vse leto, zlasti med prazniki in po njih pa so še posebej priporočljivi, saj lahko pomagajo ublažiti posledice uživanja okusnih in energijsko bogatih jedi. Eden od njih je napitek, ki poskrbi tudi za odpravo maščobnih oblog na trebuhu.Vse sestavine zmešajte v sesekljalniku in si sveže pripravljeno pijačo privoščite zjutraj na prazen želodec. Z njo boste poskrbeli za kakšen kilogram manj in za vitkejši pas, pa tudi za zdravje.Banane so bogate s kalijem, antioksidanti in vlakninami ter spodbujajo prebavo, uravnavajo količino telesnih tekočin in pospešujejo izločanje strupenih snovi iz telesa. Ingver krepi odpornost, pozitivno vpliva na presnovo in blaži tek. Lanena semena spodbujajo prebavo, borovnice so zaradi antioksidantov, vitaminov in mineralov nepogrešljive zaveznice zdravja, špinača pa telesu zagotavlja veliko magnezija, ki pozitivno vpliva na živčevje in s tem tudi na razpoloženje.