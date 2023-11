Zdravo skozi življenje: Da bo telo ostalo zdravo, moramo biti aktivni

Rezultati slabih navad in neodgovornega življenjskega sloga se lahko pokažejo šele čez leta, če ne desetletja, ko je škoda že storjena, zato je treba ves čas živeti čim bolj zdravo in sprejemati modre odločitve. Dvajseta so obdobje velikih sprememb, denimo selitev od doma, prva zaposlitev, resno razmerje, posameznik je pod stresom, na udaru je njegovo mentalno zdravje, pravi družinska zdravnica Ann Robinson s klinike Bupa Health v Veliki Britaniji ter opozarja na pretiravanje z alkoholom, tudi bolezni jeter so namreč v tej starostni skupini precej pogoste.



Možgani naj bodo vse življenje zaposleni, tudi v starosti.

Naporna trideseta

Mladenke pogosto menijo, da so bolje videti z zagorelo poltjo, in se pražijo na plaži ali celo obiskujejo solarij, a to je nevarno početje, ki lahko čez leta povzroči spremembe na koži in celo raka. Soncu se izogibamo oziroma se pred njim zaščitimo s kremo z visokim zaščitnim faktorjem, pokrivalom, sončnimi očali in lahkotnimi oblačili iz naravnih materialov, najbolje z dolgimi rokami. Poskrbeti je treba tudi za kosti – s hrano, bogato s kalcijem: mleko in mlečni izdelki, zelena listnata zelenjava.

Ustvarjamo si družino ali skačemo za otroki in jih vozimo na dejavnosti, šef v službi meni, da se nismo dovolj dokazali, partner čaka na večerjo, prijateljica kliče, kdaj se bo našel čas za kavico... Stres, pomanjkanje spanja in življenje na visokih obratih lahko vodijo v zdravstvene težave, zato se je treba naučiti ustaviti, si vzeti premor, oddih, čas zase.



Da bo telo ostalo zdravo, moramo biti aktivni.

V štiridesetih za možgane

Zdravniki ženske opozarjajo na raka materničnega vratu oziroma pomen rednih obiskov pri ginekologu, ki vsake tri leta vzame bris in pravočasno zazna morebitne spremembe. Če bi si radi ustvarili družino, storimo to zdaj, kakovost in število jajčec po 35. letu strmo upadata, negativni vpliv na spočetje pa imata tudi prevelika telesna teža in kajenje. V tem času se začnejo pojavljati prve gubice in posledice izpostavljenosti soncu, zato je skrajni čas, da začnemo skrbeti za kožo. Omislimo si kakovostno vlažilno kremo in dosledno, vsak večer, odstranimo ostanke ličil.

To je desetletje preventive možganov. Tveganje alzheimerjeve, ki se v resnici začne celo do 20 let, preden se pojavijo simptomi, višajo kajenje, diabetes, visok krvni tlak, povišan nivo holesterola, neaktivnost in debelost. Na vajetih je treba držati kilograme, ki se zaradi spremenjenega delovanja hormonov še hitreje kopičijo, dober metabolizem ohranjamo z redno vadbo in manjšimi obroki, enakomerno porazdeljenimi čez dan. Vsak deveti odrasli ima nediagnosticiran visok krvni tlak, ki je znan krivec kapi, zato redno spremljamo vrednosti kazalnikov zdravja (pritisk, krvni sladkor, holesterol), če se pojavijo težave z vidom, obiščemo okulista. Za kosti skrbimo z vadbo, ki vključuje uporabo uteži, in napovejmo vojno stresu: naučimo se dihalnih tehnik sproščanja in jih uporabimo, ko bomo čutili, da bo počilo.

Petdeseta in koža

Če se še nismo naučili poslušati telesa, je zdaj skrajni čas, in ko nam to sporoča, da nekaj ni v redu, pojdimo k zdravniku, nanj naj se obrnejo tudi ženske, ki težko prenašajo simptome menopavze. Ker raven estrogena upade, se poveča nevarnost srčnih obolenj, skrb za ta organ naj bo torej povečana. Še naprej se trudimo za močne kosti, dvakrat na teden smo primerno aktivni, tečemo, igramo tenis.



Čeprav mladenke menijo, da so bolje videti z zagorelo poltjo, se soncu, ko je najmočnejše, izogibajmo. FOTO: GULIVER/THINKSTOCK

Več časa v šestdesetih

V prvih letih po začetku menopavze ženskam strmo upade kostna gostota in imajo višje tveganje za razvoj osteoporoze kot moški. Pozorni smo na morebitne nepravilnosti na koži, to je namreč desetletje, ko se razvije največ primerov kožnega raka. Obisk zdravnika ali dermatologa je nujen, če znamenje spremeni obliko, barvo, se poveča ali srbi, morda celo krvavi, svarijo dermatologi.

Končno se lahko veselimo manj dela, več časa zase in obiskov vnukov. Zaposlimo možgane: raziskujmo, učimo se novega jezika, berimo, rešujmo križanke in podobno, in migajmo, vrtnarimo, sprehajajmo psa, pojdimo na tečaj nordijske hoje. Morda se začnejo oglašati sklepi, zato poskrbimo za vzdrževanje mišične moči in vnos primernih hranljivih snovi, predvsem kalcija in vitamina D. Opravimo merjenje kostne gostote, da se lahko ubranimo posledic zloma kolka.

V sedemdesetih in pozneje

Ko se staramo, se naši možgani krčijo, refleksi se upočasnijo, zato je ključna skrb za oster spomin. Na preizkušnji je ravnotežje, in to zaradi težav z vidom in sluhom, artritisa, boja s srčno-žilnimi boleznimi, alzheimerjeve ali parkinsonove, pomagamo mu z aktivnostjo, denimo hojo ali plesom, da bi se izognili osamljenosti in izolaciji, pojdimo ven, in to vsak dan, na zrak, klepet in odmerek vitamina D.