Zdravo črevesje, dobro počutje: vsaj 20 gramov vlaknin na dan

Zaprtje, napihnjenost, vetrovi, driska in sindrom razdražljivega črevesa sicer niso usodni, vendar prinašajo vrsto težav in so izjemno nadležni in moteči. Zato je dobro poskrbeti za vnos dovolj dobrih bakterij, ki bodo čuvale naše črevesje: splošno znano je, da zdravo črevesje pomeni zdravje.

Priporočljivo je, da bi na dan s prehrano zaužili vsaj 20 gramov vlaknin. Tako bomo preprečili številne tegobe, povezane s prebavo, kot so hemoroidi, zvišane vrednosti holesterola, tudi debelost, ki lahko vodijo v resne bolezni, pravijo gastroenterologi. Nezdravo črevesje lahko pripelje celo do raka debelega črevesa, še pogosteje pa do kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB), ki ljudem, ki jo imajo, zelo oteži življenje. Kot pravijo v Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen, je KVČB skupno ime za crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis.

Živila, bogata z vlakninami, skrbijo za zdravje prebavil. FOTO: Marilyna/Getty Images

Gre za imunsko pogojeno bolezen, ki povzroča vnetje črevesa ali celotne prebavne cevi. Najpogosteje se pojavi med 15. in 35. letom, pojavnost narašča tudi pri otrocih. Je bolezen sodobnega časa, ki lahko prizadene kogar koli v katerem koli življenjskem obdobju. V Sloveniji se z njo sooča okoli 7000 ljudi, so pred leti ugotovili v študiji, na svetu je pet milijonov, v Evropi pa okoli 2,2 milijona oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo.

In da do najhujših težav zaradi nezdravega črevesja ne bi prišlo, je zanj treba skrbeti vseskozi, in sicer z raznoliko in zdravo prehrano, ki temelji na zelenjavi, sadju, oreščkih, semenih in stročnicah, taka obenem dobro vpliva na zdravje celega telesa, pravijo prehranski strokovnjaki. Kevin Whelan, profesor dietetike z londonskega Kraljevega kolidža, pravi, da obstajajo smernice, kako vplivati na črevesno zdravje.

Tudi stres lahko negativno vpliva na prebavo.

Uživali naj bi probiotike, dobre bakterije, ki so del zdravega črevesja in uničujejo slabe bakterije, pomembni so tudi prebiotiki, vir hrane za probiotike, slednji imajo niz potencialnih zdravstvenih koristi, ki vključujejo zmanjševanje holesterola in tudi večajo imunost. Črevesju koristijo fermentirana živila, na primer kefir, nekatere študije so pokazale, da imajo tisti, ki uživajo fermentirane mlečne izdelke, nižjo raven kortizola; ta spada med stresne hormone, saj se v telesu izloča ob stresnih situacijah.