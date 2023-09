Zdravniki pojasnili, kaj človek občuti tik pred smrtjo: to ljudje najtežje prenašajo

Smrt je neizogibna in jo v vsakdanjem razmišljanju pogosto zaobidemo, vendar se postavlja vprašanje, ali lahko bolje razumemo, kaj se zgodi, preden človek umre, in ali je mogoče ta trenutek prepoznati?

Spremembe v dihanju

Eden prvih znakov bližajoče se smrti je sprememba načina dihanja. Dr. Daniel Sallis Murrell z Univerze v Alabami navaja, da oseba, ki se bliža smrti, začne dihati drugače in pogosto se lahko ob tem pojavijo nenavadni zvoki. Čeprav se zdijo strašljivi, je pomembno poudariti, da zdravniki verjamejo, da oseba v tistem trenutku ne občuti fizične bolečine. Medicinsko osebje lahko posreduje in olajša bolnikovo dihanje, na primer tako, da bolnika obrne na bok, s čimer sprosti dihalne poti. Dihanje med tem procesom postane plitvejše in počasnejše.

Upočasnitev srčnega utripa

Še en jasen znak, da je smrt blizu, sta počasnejši srčni utrip in padec krvnega tlaka. Zdravnica Kathryn Mannix ugotavlja, da ljudje med tem procesom pogosto občutijo tesnobo in nelagodje ter da je to eden od znakov smrti, ki ga tudi najtežje prenašajo. Srce postopoma upočasni svoje ritmično krčenje, kar je znak, da organizem počasi izgublja vitalnost.

Zmedenost in občasna izguba zavesti

Nevrolog dr. Cameron Shaw daje vpogled v to, kaj se dogaja 30 sekund, preden nekdo umre. Opisuje, da že v prvih 10 do 20 sekundah pride do izgube občutka zase, zmanjšane sposobnosti razmišljanja in izgube smisla za humor. To stanje zmedenosti in izgube zavesti je lahko del procesa pred smrtjo, čeprav je pomembno omeniti, da se lahko izkušnje umirajočih oseb razlikujejo.

Fenomen smrti ostaja eno najbolj skrivnostnih in fascinantnih področij raziskovanja in dr. Shaw, ki preučuje ta pojav, poudarja, da smrt nastopi, ko možgani ne prejemajo več kisika. Ta trenutek pomeni ključen prehod med življenjem in smrtjo ter poudarja, da se takrat zgodijo tudi posebne mentalne spremembe.

V teh zadnjih trenutkih življenja človek doživi introspekcijo in prikliče najpomembnejše življenjske dogodke. Ta pojav pogosto opisujemo kot »film življenja«, kjer lahko človek skozi spomine in dogodke občuti globoka čustva in razmišlja o svojih življenjskih dejanjih.

Možgani odvrtijo »film življenja«

Pomembno je omeniti, da čeprav mnogi bolniki in posamezniki doživijo te introspektivne trenutke pred smrtjo, znanstveniki verjamejo, da niso vse zunajtelesne izkušnje resnične. Po Shawu gre pravzaprav za trike naših možganov, ki v tistem kritičnem trenutku ustvarijo občutek introspekcije in nam odvrtijo »film življenja«.

Poleg teh čustvenih in mentalnih sprememb obstajajo številni fizični znaki, ki lahko nakazujejo hitro smrt. Nekateri od teh znakov vključujejo:

pogosto zehanje: oseba lahko začne pogosto zehati, da bi v telo vnesla več kisika, saj se dihanje upočasni;

inkontinenca: ko se telo pripravlja na smrt, lahko pride do izgube nadzora nad mehurjem ali črevesjem;

sprememba telesnega vonja: spremembe v telesni kemiji lahko povzročijo spremembe v vonju kože;

anksioznost: oseba lahko postane nemirna in zaskrbljena zaradi fizičnega in čustvenega stresa, ki spremlja smrt;

temne modrice in luščenje kože: spremembe krvnega obtoka in odmiranje tkiva lahko povzročijo pojav temnih madežev na koži in luščenje.

Čeprav so ti znaki koristni za razumevanje fizičnih sprememb, ki spremljajo smrt, je pomembno poudariti, da je lahko vsak posamezni primer smrti edinstven in da se izkušnje umirajočih razlikujejo. Smrt ostaja globoka skrivnost in izziv za raziskovalce, filozofe in zdravnike, razumevanje njenih vidikov pa ostaja predmet nadaljnjega raziskovanja in razmišljanja.