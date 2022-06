Zdravniki opozarjajo, priljubljeni poletni čevlji uničujejo vaše zdravje!

Ljudje radi nosijo te poletne čevlje in nimajo pojma, kako slabo vplivajo na njihovo zdravje ...

Za mnoge je poletje najljubši letni čas, saj lahko končno pospravijo jakne in škornje ter uživajo v plapolajočih lahkih oblačilih, sandalih in copatih. Vendar ne vedo, da prav ti najljubši poletni čevlji zelo slabo vplivajo na vaše zdravje!

Največja težava

Japonke so čevlji, ki so prepričljivo najslabši za naše zdravje, razlogi za to pa so številni. Čeprav jih nosimo z veseljem, ker so naša stopala v njih »prosta«, je to pravzaprav največja težava – stopalni lok nima prave opore, pete sploh niso zaščitene, prav tako čevlji ne morejo absorbirati gibov med hojo.

Poletna obutev naj bo zračna, a pazite, da zaradi ohlapnejšega oprijema ne pride do poškodb. FOTO: Gettyimages

Ameriško združenje za pediatrijo opozarja, da lahko vse to skupaj povzroči preobremenitev mišic in kit, ne le v stopalih, ampak tudi v kolkih, sklepih, kolenih in hrbtu. Študije so pokazale, da lahko pogosto nošenje japonk povzroči bolečine v bokih in križu, vse zato, ker se teža telesa različno porazdeli, ko hodimo v teh čevljih, poroča Mondo.

Ena od težav pri tovrstnih čevljih je, da jih morate tako rekoč »držati« s trzanjem prstov, kar lahko privede do pojava »kladivnih prstov« oziroma upognjenih in bolj izraženih členkov. Druga težava vaših stopal nastopi zaradi ohlapnejšega oprijema, saj so tveganja za poškodbe tako večja, ker v takšni obutvi telo ne sledi naravni liniji stopala, ampak je linija popolnoma ravna, kar slabo vpliva na vašo držo.