Zdravnik se ni okopal pet let: nihče ni pričakoval takšnega rezultata

Leta 2015 se je ameriški znanstvenik in zdravnik James Hamblin odločil, da se naslednjih pet let ne bo okopal, prav tako je iz nege popolnoma izključil mila in dezodorante. Kot gost v eni izmed televizijskih oddaj je razložil, kako je to vplivalo na njegovo telo in kaj je ugotovil.

Higienski eksperiment

Hamblin je o tem pisal tudi v knjigi Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less. »Odločil sem se, da bom spoznal mikrobiome in vložil svoj maksimum. Človek izgubi dve leti življenja samo s tem, ko se kopa,« je rekel. Zdravnik je opozoril, da preveč skrbimo za osebno higieno, da se »preveč čistimo«. Na ta način odstranimo milijarde mikrobov na koži, ki nas ščitijo.

Kaj je mikrobiom? Je skupni genom mikrobov (sestavljen iz bakterij, bakteriofagov, gliv, protozojev in virusov), ki živijo v in na človeškem telesu.

Ti imajo tudi pomembno funkcijo za našo kožo. Našemu imunskemu sistemu pomagajo, da se nauči, kako se odzvati (ali se ne odzvati) na zunanje sprožilce. »Postopoma sem začel uporabljati vse manj in manj izdelkov, moja koža je počasi postajala manj mastna in imel sem manj ekcemov.« Marsikoga je zanimal odgovor predvsem na vprašanje, ki se vsem poraja: ali je imel neprijeten vonj? S svojim odgovorom je presenetil vse, tudi sebe. »Nisem dišal po sivki, nisem pa imel niti vonja po čebuli, ki se mi je včasih pojavljal pod pazduhami in sem ga prekrival z dezodorantom. Nenadoma ga nisem potreboval več,« je povedal Hamblin in dodal, da je njegova partnerica rekla, da preprosto »diši kot človek«.

Česa si ne smemo nehati umivati?

»Iz zgodovinskih zapisov vemo, da so ljudje smrdeli. Ne smemo si nehati umivati ​​rok in zob,« je sklenil dr. James. Da bi poudaril, da rezultati njegovega eksperimenta niso nesmiselni, je opozoril, da večina ljudi še pred 100 leti ni imela dostopa do tekoče vode. Sčasoma so se ljudje naučili pretiravati, zato je pretirano higieno poimenoval 'sodobna iznajdba'.