Zdravnik razkriva, da lahko zaradi smrdljivega prdenja oslepite

Zdravnik Anthony Youn, holistični plastični kirurg s sedežem v Michiganu, je na tiktoku objavil poučen video. »Nekoč sem tako močno prdnil, da sem oslepel za tri minute,« je povedal in dodal, da so človeški plini lahko zelo strupeni. »Če je plin, ki prihaja iz vas, izjemno ostrega vonja, bi lahko vseboval velike količine vodikovega sulfida (izjemno vnetljiv in strupen plin, znan po vonju po gnilih jajcih pri nizkih koncentracijah),« je nadaljeval. »Študije kažejo, da je vodikov sulfid zelo učinkovit pri zniževanju krvnega tlaka. In če se zniža krvni tlak v osrednji mrežnični arteriji, bi lahko zaradi tihega, a smrtonosnega prdca teoretično oslepili. Zato bodite previdni.«

Kmalu po tem, ko je video objavil, je polovico spleta dobesedno odpihnilo. »Zdaj bom vsakič, ko bom prdnil, v stresu zaradi zastrupitve s plinom,« je zapisal en uporabnik, drugi pa je priznal, da se »se boji za svoje življenje« – glede na dejstvo, da smo vsi biološko nevarni«. Druga polovica pa se je oglasila s še več vpogledi v izkušnje s človeško anatomijo. »Nekoč sem prdnil tako glasno, da nisem več slišal,« je priznal nek tiktoker.

Zadrževanje plinov ni priporočljivo

V preteklosti je že več strokovnjakov svarilo, da ne zadržujte plinov. »Če prdec zadržite predolgo, se lahko ta ponovno absorbira v vaš krvni obtok in zapusti vaše telo, ko izdihnete,« je na posnetku na tiktoku dejal Karan Raj, zdravnik pri angleški državni zdravstveni službi (NHS). Dodal je še, da 99 odstotkov človeškega prdca sestavljajo nesmrdljivi plini, kot so vodik, ogljikov dioksid in metan. A tudi to ne pomaga zmanjšati grožnje, vodik in metan sta namreč izjemno vnetljiva.

Vohanje partnerjevih prdcev naj bi bil sicer ključ do daljšega življenja – skupaj z zmanjšanjem tveganja za smrtno nevarne bolezni, vključno z rakom, možgansko kapjo in s srčnimi infarkti –, vendar to še ne pomeni, da jih lahko po mili volji spuščate. Navsezadnje so nekdanjo resničnostno zvezdnico, ki je s prodajo svojih prdcev v mini kozarcih zaslužila okoli 180 tisoč evrov, ​​pred kratkim odpeljali v bolnišnico, ker je preveč prdela.

Preprosto povedano, niso samo smrdljivi tisti, ki vas ogrožajo.