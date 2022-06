Zdravnica opozarja: ne jejte lubenice pred avgustom

Sočne lubenice, ki se nam v teh dneh že smejijo s trgovskih polic, lahko povzročajo želodčne težave, celo glavobole in zmedenost, in to vse zaradi ene snovi, ki jo vsebujejo.

Zdravnica splošne medicine Snežana Kalabić je v jutranjem programu na srbski televiziji Prva povedala, da imajo lubenice, pridelane v rastlinjakih, višjo raven nitratov, ki jih dobijo iz umetnih gnojil. Zato bi se načeloma morali izogibati hrani, ki ni sezonska. »Ve se, kdaj je čas za lubenice, počakajte do začetka avgusta. Pridelovalci uporabljajo večje količine dušikovih spojin in umetnih gnojil, zato lubenice vsebujejo veliko več nitratov od priporočenega odmerka.«

Dodaja, da sem med procesom prebave ti pretvorijo v druge snovi in ​​nazadnje v nitrozamin, ki lahko nekaj ur po zaužitju povzroča težave. Najprej se pojavijo bolečine v želodcu, slabost, bruhanje ali driska, nekateri pa lahko občutijo zaspanost in glavobol. »To je zato, ker nitrozamin zmanjša sposobnost prenosa kisika do celic,« opozarja zdravnica. Še posebej bodo to občutili starejši in otroci, ki zaradi manjše telesne teže hitreje občutijo škodljive učinke nitrozamina.