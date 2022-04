Zdravnica in psihoterapevtka Sanja Rozman o neverjetno zdravilni moči meditacije

S pomočjo meditacije treniramo um, da se lahko zavestno poglobimo v tisti del duševnosti, v katerega sicer v običajnem stanju zavesti nimamo dostopa. To je potrebno zato, ker so največkrat ravno v nezavednem delu duševnosti skrite rane in zmote, ki jih moramo prepoznati in zaceliti, da bi lahko ozdraveli. Šele ko jih ozavestimo, jih lahko razrešimo.

Preberite več na onaplus.si.