Zdravljenje na daljavo vse bolj v ospredju

Dr. Aleksander Stepanović, direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka

Primeri dobrih praks

Napredno v Slovenj Gradcu

telemedicinskih rešitev je trenutno v slovenskem zdravstvu.

Kaj prinaša eZdravje

Prednosti in slabosti telemedicine

Tovrstne obravnave pripomorejo pri skrajševanju čakalnih vrst in čakalnih dob, zmanjša se število hospitalizacij, njihovo trajanje in posledice za pacienta, kar pomeni tudi prihranek v zdravstveni blagajni. Pacientova kakovost življenja se s tem poveča. Prej se vrne na delo, kar zmanjša tudi stroške zaradi bolniške odsotnosti. Pacient tako, namesto da bi trošil sredstva zaradi bolniške odsotnosti, spet lahko ustvarja novo vrednost.

Tovrstne rešitve pripomorejo tudi k zmanjšanju preobremenjenosti telefonskih linij in povečajo dostopnost zdravnikov.



Ena največjih slabosti je finančna vzdržnost izvajanja storitev, pravijo na NIJZ. »Financiranje telemedicinskih obravnav v Sloveniji še ni v celoti urejeno in izvajalci zdravstvene dejavnosti ne dobijo plačanih svojih storitev v pravi meri. To povzroča tudi manjšo motivacijo izvajalcev za opravljanje tovrstnih storitev. Vsi, ki razvijajo tovrstne programe, pa omenjajo tudi pomanjkanje zavedanja pomena in potenciala storitev med odločevalci in zdravstvenimi delavci ter togost zdravstvenega sistema za uvajanje novih storitev.«

Potrebna je tudi zagotovitev ustrezne informacijsko-komunikacijske opreme, kar je v Sloveniji velikokrat težava.

Telemedicina je izraz za zdravljenje na daljavo. V osnovi gre za uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za izmenjavo informacij, pomembnih za zdravljenje in preprečevanje bolezni, pa tudi za izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelovanje v raziskavah. V grobem jo ločimo na zdravstveno obravnavo, v kateri sodelujeta pacient in zdravnik, ki sta fizično na različnih lokacijah, in zdravstveno obravnavo, v kateri sodelujeta dva zdravnika oz. zdravstvena delavca, ki sta fizično na različnih lokacijah.Zdravljenje na daljavo oziroma nekatere storitve telemedicine so postale zelo aktualne še posebno zdaj, v času bolezni covid-19, ko zdravstveni izvajalci omejujejo svoje storitve in pacienti v strahu pred okužbo ne hodijo na redne preglede. Tako imajo bolniki podporo zdravnika na daljavo, ki jim prilagaja terapijo, pravi dr., dr. med., direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka. »V zadnjem času je zaradi epidemije covida-19 več posvetov po telefonu in videoposvetov pa tudi pošiljanja fotografij raznih sprememb na koži ipd.«Zdravljenje na daljavo, dodaja sogovornik, izboljšuje dostopnost do zdravstvenih storitev, ki bi bile sicer težje dosegljive zaradi prostorskih, časovnih ali drugih omejitev, na primer zaradi epidemije nalezljivih bolezni. »Bolnik jo lahko uporablja v udobju svojega doma, je aktivno vključen v zdravljenje bolezni, izmerjene vrednosti so bolj realne – ni npr. hipertenzije bele halje. Seveda pa ima tudi omejitve, npr. izobraževanje kadra, začetni finančni vložek je lahko velik, slabo znanje bolnikov na področju informacijske tehnologije – večinoma so kronični bolniki starejši –, prenašanje občutljivih osebnih podatkov, njihova varnost in podobno.«Pri razvoju in uporabi telemedicine so v svetovnem merilu praviloma v ospredju države, ki so bolj redko poseljene, kjer so razdalje zelo velike in so hkrati finančno dobro stoječe. Takšna je na primer Avstralija. Smo pa tudi v Sloveniji v koraku z drugimi državami, pravijo na Nacionalnem inštitut za javno zdravje. »Člani slovenskega društva za medicinsko informatiko (SDMI) so že leta 2012 pripravili prvi predlog strategije zdravja na daljavo, vendar do danes še ni sprejeta.« Je pa društvo junija letos na svoji spletni strani objavilo prvi seznam telemedicinskih rešitev v slovenskem zdravstvu. Med njimi je 16 različnih rešitev za različna področja medicine. Ena so bolj, druga manj uveljavljena v praksi. Ta seznam ni dokončen, saj verjetno, kot pravijo na NIJZ, v Sloveniji obstajajo še druge tovrstne rešitve.Že leta 1992 smo uvajali rešitev Rdeči gumb, ki omogoča klic na pomoč in vzpostavitev stika s svojcem ali sosedom, prijateljem ali znancem le s pritiskom na gumb. Med prve rešitve zdravljenja na daljavo spada teletransfuzija, ki se že od leta 2005 uspešno uporablja na nacionalni ravni v slovenski transfuzijski dejavnosti za interpretacijo predtransfuzijskih preiskav krvi na daljavo in je primer dobre prakse telemedicine.»Gre za varno, kakovostno in strokovno storitev 24/7 v verigi preskrbe s krvjo slovenskih bolnišnic, kjer sodeluje vseh dvanajst slovenskih transfuzijskih ustanov,« pravijo na NIJZ. Dodajajo, da pri tem ni potrebna stalna prisotnost zdravnika transfuziologa v transfuzijskih ustanovah ob regionalnih bolnišnicah. Sistem je prispeval k racionalnejši organiziranosti dela v oddaljenih transfuzijskih ustanovah in k zmanjšanju števila potrebnih transfuziologov na vsaki lokaciji, kar se kaže v pozitivnih ekonomskih učinkih.Druga rešitev, tudi že dolgo na voljo, je Center za zdravje na daljavo Cezar v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer izvajajo telemedicinsko spremljanje kroničnih bolnikov s srčnim popuščanjem in sladkorno boleznijo tipa 2.»Od leta 2014 je storitve uporabljalo že približno 570 bolnikov. Pacient si doma redno meri nekatere parametre. Pametne naprave poskrbijo za zbiranje in pošiljanje izmerjenih podatkov v telemedicinski center Cezar. Če presegajo osebno določene vrednosti, je na to opozorjen zdravstveni delavec. Ta po telefonu pokliče pacienta in po potrebi zdravnika specialista, ki izvede ukrepe za stabilizacijo bolezni. Pri telemedicinski podpori sproti in individualno prilagajajo zdravljenje na osnovi pridobljenih podatkov. Fizični obisk pacienta pri zdravniku v večini primerov ni potreben.« Zdravljenje na daljavo se uspešno uveljavlja tudi na področju družinske medicine, dodaja dr. Stepanović. Tako je Zdravstveni dom Trebnje sodeloval v pilotnem projektu spremljanja sladkorne bolezni in arterijske hipertenzije na daljavo.Z uveljavitvijo eZdravja imamo pri nas tri telemedicinske rešitve: TeleKap, Teleradiologijo in ePosvet, ki jih upravlja NIJZ. »S pomočjo rešitve TeleKap zdravniki specialisti Nevrološke klinike UKC Ljubljana ponujajo 24-urno oddaljeno podporo na daljavo drugim bolnišnicam, ki nimajo svojih specialistov nevrologov ali pa jih nimajo dovolj, da bi lahko zagotovili njihovo prisotnost zunaj rednega delovnega časa. Tako je omogočena postavitev pravilne diagnoze v čim krajšem mogočem času ne glede na to, v kateri bolnišnici je pacient, in čimprejšnje ustrezno zdravljenje pacientov z akutno možgansko kapjo, kjer šteje vsaka minuta,« pravijo na NIJZ.Informacijska rešitev Teleradiologija omogoča varno izmenjavo radioloških informacij med izvajalci zdravstvenih storitev. Podpira strokovno tolmačenje radioloških gradiv na oddaljenih lokacijah. Učinkovita izmenjava dokumentacije omogoča hitrejšo obravnavo, izločanje podvojenih preiskav in visoko učinkovitost pri urgentnih zadevah. Tretja rešitev je ePosvet, ki omogoča varno elektronsko komunikacijo med zdravstvenimi delavci, med zdravnikom družinske medicine in zdravnikom specialistom. »Osebnim zdravnikom omogoča varno elektronsko posvetovanje o zdravstvenih problemih pacientov pri specialistih. Pacient mora obiskati specialista le, če ta s pomočjo ePosveta ugotovi, da je obisk potreben, in o tem obvesti osebnega zdravnika. Tako se pacient ne postavi v čakalno vrsto pri specialistu, če to ni treba, kar prispeva h krajšanju čakalnih vrst,« še pravijo na NIJZ.