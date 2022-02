Zdravju najškodljivejši del piščanca

Piščančje meso je pogosto na naših jedilnikih. Med drugim zato, ker je okusno, polno beljakovin in drugih zdravju prijaznih hranljivih snovi.

Pa vendar obstaja del piščanca, ki se mu je priporočljivo izogibati.

V raziskavi, izvedeni na Kitajskem so namreč znanstveniki prišli do zaključka, da je koža piščanca zelo neprijazna do zdravja. Kajti sestavljena je pretežno iz maščob, poleg teh vsebuje še veliko bakteriji.

Nima kolagena

Mnogi so sicer prepričani, da je v piščančji koži veliko kolagena, a to je daleč od resnice. V njej kolagena ni, lahko pa znatno škoduje zdravju ter postavi. Zato razmislite, ali bi jo naslednjič pri pripravi piščanca res umestili na svoj krožnik.

Drugi zdravju neprijazen del piščanca so njegova jetra. Res so bogata z železom in vitaminom B12, vendar imajo tudi veliko maščob.

Priporočljivo je belo meso

Na drugi strani prehranski strokovnjaki priporočajo belo meso. To vsebuje veliko beljakovin in le malo maščob ter zato dober vir energije in je idealno za športnike ter vse, ki pazijo na kilograme.