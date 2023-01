Zimsko obdobje je običajno čas, ko se najbolj posvečamo krepitvi odpornosti, od izbruha pandemije pa so naša prizadevanja, da ostanemo zdravi, še bolj v ospredju. Imunski sistem gradimo in krepimo postopoma z zdravim življenjskim slogom in pametnimi odločitvami vsak dan. Le tako se bomo lahko učinkovito bojevali proti sezonskim obolenjem in pomagali odganjati tudi kronične bolezni.

Jedilnik si zapolnimo s pomembnimi hranili. FOTO: Kucherav, Getty Images

Tudi zdravje gre skozi želodec, ne le ljubezen

Zdrava prehrana z veliko sadja, zelenjave, stročnic ter zdravih beljakovin in maščob nam zagotavlja kakovostna hranila in v telesu ohranja pomembno ravnovesje. Naš jedilnik mora nujno vsebovati vitamin B6, ki ga najdemo v piščančjem mesu, lososu, tunini, bananah, zeleni zelenjavi in krompirju, pa veliki C, s katerim so bogati citrusi, jagode, paradižnik, brokoli in špinača, E, ki se skriva v mandljih, sončničnih semenih in špinači, cink, ki ga vsebujejo ostrige, rdeče meso, perutnina, fižol in mlečni izdelki, ter magnezij, ki je v polnozrnatih živilih, oreških in semenih. Voda je brez okusa in vonja, a še zdaleč ne brez vpliva, saj ima neizmerno moč pri krepitvi odpornosti. S hidracijo spodbujamo prekrvitev in tako oskrbo celic in tkiv; tudi če se ne potimo, še vedno izgubljamo vodo z osnovnimi življenjskimi funkcijami, zato jo moramo nujno redno nadomeščati, ob povečanem znojenju še ustrezno več!

Številne študije so dokazale, da se ob pomanjkanju spanja zmanjša število celic imunskega sistema.

Za mnoge je zmanjšanje ravni stresa v življenju težko dosegljiv cilj, a bi si kljub temu morali prizadevati zanj. Vsak posameznik se drugače spopada s stresom, vsekakor pa velja poskusiti s sprehodi v naravi, meditacijo, dihalnimi vajami in rekreacijo. Telesna dejavnost ni namenjena zgolj ohranjanju vitkosti, ampak odganjanju stresa ter krepitvi telesa in tudi odpornosti. Vadba spodbudi delovanje celic imunskega sistema, ki učinkoviteje prepoznava vnetja in se proti njim tudi uspešneje bojuje. V spanje nam praviloma ni treba vlagati napora, a je kljub temu izjemno pomembno, med njim naše telo doživlja prenovo in rast. Številne študije so dokazale, da se ob pomanjkanju spanja zmanjša število celic imunskega sistema, obenem pa se poveča število vnetnih citokinov, kar povečuje tveganje za okužbo ali bolezen. In ne le to, neprespani počasneje okrevamo in si obenem povečujemo možnosti, da bomo zboleli znova. Koliko nočnega počitka dejansko potrebujemo, je odvisno od vsakega posameznika, vsekakor pa moramo prisluhniti svojemu telesu in mu ob utrujenosti ustreči!