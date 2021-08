Zdravilni učinki morja

Spodbuja razstrupljanje telesa in zmanjšuje zakisanost

REZERVA



Morsko okolje nas napolni z energijo. FOTO: Chinnapong/Getty Images

Dragoceni D Morje in sonce gresta z roko v roki; pred močnimi žarki se vsekakor velja zaščititi, a sončni svetlobi se nikakor ne izogibajmo ves dan; jutranje sonce nas bo nežno pobožalo in prebudilo, poznopopoldansko pa pospremilo k počitku in telo pripravilo na umirjanje. Ne pozabimo, sonce nam zagotavlja dragoceni vitamin D, ki pomaga preprečevati številne bolezni, ključen pa je za močne kosti.

Mnogi poleti prisegajo na hribe, reke in jezera, a izkušeni vedo in povedo, da je morje preprosto neprekosljivo. V najtoplejših mesecih bo naš organizem nadvse hvaležen za kopel v morski vodi, ki ima na telo mnogo blagodejnih učinkov, odlično pa vpliva tudi na razpoloženje.Že pred 2500 leti so priznavali dobrodejne učinke morske vode in razvili talasoterapijo, na katero je prisegal tudi sam, v 19. stoletju pa je postala uporaba sestavin iz morskega okolja za zdravstvene, sprostitvene in lepotilne namene marsikje stalnica. Morska voda namreč vsebuje mnogo elementov, ki so tudi v našem organizmu, med njimi natrij, magnezij, kalcij, kalij, silicij, brom, jod, mangan, železo, fluor pa tudi srebro in zlato, ki jih človeška koža med kopanjem absorbira. Morska sol deluje antiseptično in antihistaminično, torej blaži alergijske in druge kožne reakcije, skupaj s kalijem pa pospešuje celjenje in pomaga pri zdravljenju kožnih obolenj, kot so akne, luskavice, dermatitis ...Sol preprečuje alergijske reakcije; znano je, da osebe z alergijo ali astmo prisegajo na počitnice ob morju, saj čisti zrak lajša dihanje. Alge, bogate z minerali, delujejo protivirusno in antibakterijsko, morska voda pa blaži bolečine, denimo zaradi revme in artritisa, ter sprošča mišice. Spodbuja razstrupljanje telesa, zmanjšuje njegovo zakisanost in pomaga odpravljati celulit, prav vsi ljubitelji morja pa se strinjajo, da jih modrikasta gladina sprošča, pomirja in polni z energijo; zvok valovanja si mnogi umetno poustvarjajo in ob njem meditirajo, a dejanske bližine morja ne morejo nadomestiti posnetki, zato se med oddihom naužijmo vseh zakladov, ki nam jih narava ponuja!Plaža je tudi odlični poligon za športne dejavnosti, že sam sprehod po mivki ali pesku (pri tem smo bosonogi, seveda, a smo vendarle pozorni na morebitne črepinje in ostre kamne ali školjke!) stimulira živčne končiče in krepi mišice na nogah, tek po pesku pa bo občutno izboljšal našo telesno pripravljenost. Pri tem bomo mimogrede opravili še piling stopal in odstranili odmrle kožne celice. Odbojka na mivki je tako rekoč poletna zapoved, čim prej pa skočimo nazaj med valove, zaplavajmo, deskajmo, veslajmo, supajmo ali čofotajmo v družbi najmlajših: morje ponuja obilo možnosti za zdravo in zabavno rekreacijo, pri kateri pa mimogrede pokurimo kopico kalorij, okrepimo srce in pljuča napolnimo s kisikom.