Zdravilni učinki kaper in zakaj bi jih morali pogosteje uvrstiti na jedilnik

Marsikdo ne ve, da z besedo kapre označujemo tako cvetne popke kot plodove grmička navadnega kaprovca, ki najbolje uspeva in je izredno priljubljen v Sredozemlju. Majhni cvetni popki so vloženi v sol, kis ali slanico še zaprti in so izredno aromatični, plodovi pa so večji in jih boste prepoznali po tem, da so vloženi v kisu ali slanici skupaj s pecljem.

