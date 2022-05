Zdravilni učinki bezga, ki bi jih morali poznati, če obožujete bezgov sirup

Črni bezeg (Sambucus nigra), ki je dobil ime po kroglastih črno modrih jagodah, s pomočjo katerih so nekoč barvali tkanine in usnje, velja za eno izmed najbolj priljubljenih divjih, v naravi rastočih rastlin. Maja in junija cvetoči dišeči kremasto beli cvetovi napovedujejo poletje, njegovi temni plodovi pa jesen.

Preberite več na onaplus.si.