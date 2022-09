Zdravilna moč gozda: objemite drevo in se znebite negativne energije

Stresu se dandanes ne moremo izogniti, malo ga ne škodi, težava nastane, če ga je preveč, zato ne preseneča obilica najrazličnejših metod, s katerimi se spopadamo z njim. Ena teh je gozdna terapija, pravzaprav gozdna kopel, več raziskav je namreč potrdilo, da ima gozd veliko terapevtsko moč. Japonci ji rečejo šinrin joku, gre za staro metodo resetiranja organizma.

Seveda v resnici ne gre za kopanje, ampak vdihavanje vseh gozdnih vonjav in arom ter bivanje v gozdu z dodatki, kot sta na primer meditacija, poslušanje zvokov. Rezultat je popolni odklop in nato popolni zagon, tako telesni kot duševni.

Če je le mogoče, ga obiščite vsak dan. FOTO: 5ugarless/Getty Images

V gozdu ljudje stimuliramo vseh pet čutov: uživamo v vonju gozda, zeleni barvi rastlin, šumenju vetra in listov, skakanju veveric in petju ptic ter slastnih gozdnih sadežih. Drevesa lahko tudi objamemo, to je imeniten način odstranjevanja negativne energije iz telesa. Bivanje v gozdu zmanjšuje možgansko aktivnost, niža krvni tlak in sprošča.

Gozdna kopel je primerna za vsakogar, od mladih nog v gozd vodimo otroke in jih učimo sobivanja z naravo, to jim lahko še kako koristi pri morebitnih težavah, s katerimi se spopadajo sicer in tudi zaradi pandemije, priporočajo strokovnjaki za gozdno kopel in še, da je to obenem preventiva in pomoč pri najrazličnejših tegobah.

Gozdna kopel izboljšuje imunski sistem, zrak je bogat s kisikom in snovmi, ki dajejo močno spodbudo naši odpornosti; ta učinek izzovejo eterična olja v drevesih in spodbujajo aktivnost naših celic ubijalk, s katerimi se telo bori proti boleznim.

Izboljšajo se sluh, osredotočenost, samozavest, odnosi z bližnjimi in občutek pripadnosti. Poleg tega blaži stres, saj se niža raven stresnega hormona kortizola, tesnobo, tudi nespečnost, upočasnjuje utrip srca, niža krvni tlak in pomirja, izboljšuje razpoloženje in splošno počutje. Nekaj raziskav je potrdilo, da gozdna terapija pomaga preprečevati pljučne in srčno-žilne bolezni.

Po sprehodu po gozdu smo umirjeni, boljše volje.

Gozdna kopel krepi sposobnost koncentracije, izboljšuje spanec in vid ter okrevanje, po boleznih in tudi operacijah.

Povežite se z njim. FOTO: A_taiga/Getty Images

Torej, če je le mogoče, preživite nekaj časa med drevesi, če nimate gozda v bližini, pojdite v mestni park, najbolje vsak dan: lahko zgolj sedite pod katerim drevesom ali pa se sprehajajte. Dihajte počasi in globoko, opazujte, poslušajte, dotikajte se dreves, vpijajte zrak, vonjave. Umirili se boste, sprostili.