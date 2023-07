Zdravila naj ne bodo na vročini

Kako ravnati z odpadnimi zdravili?

Vsa neuporabna zdravila, torej tudi tista s pretečenim rokom uporabe, moramo oddati kot ločene odpadke. Lahko na komunalni službi, kjer zbirajo tudi posebne odpadke, ali v lekarni. Papirno embalažo ločimo in odložimo med odpadni papir, zdravila v primarni embalaži (pretisni omot, steklenička ipd.) pa prinesemo v lekarno. Večina lekarn ima objavljene termine zbiranja neuporabnih zdravil. Nepravilno odvržena zdravila namreč lahko bremenijo okolje, vstopajo v površinske in podtalne vode, pronicajo v pitno vodo in tako ogrožajo zdravje ljudi in živali.