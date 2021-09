Zdravi v jesen

Pomembna je raznolika prehrana z obilo sadja in zelenjave.

Preventiva je zakon Pri krepitvi imunskega sistema je najbolj učinkovita preventiva, zato je prvo pravilo, da poskrbimo za dovolj telesne aktivnosti ter dovolj spanja in počitka in raznoliko prehrano z obilo sadja in zelenjave. Tako bomo zmanjšali stres in utrujenost, hkrati bo naše telo dobilo dovolj vitaminov in mineralov, ki so naravni sovražniki virusov.

V zadnjem obdobju je še posebno velik poudarek na vitaminu D, ki ga ima večina ljudi dokazno premalo.

Pred pastmi, ki jih prinaša hladnejše vreme, se bomo najlažje ubranili tako, da bomo poskrbeli za učinkovit imunski sistem, da nas bo varoval pred virusi in drugimi vsiljivci, ki ogrožajo naše zdravje. Osnovni recept za krepitev imunskega sistema je raznolika prehrana, gibanje, počitek in čim manj stresa. Ker pa to glede na naš trenutni tempo življenja in tudi zaradi obdobja koronavirusa ni vedno preprosta naloga, je pomembno, da se zavedamo, kaj počnemo in kako se prehranjujemo, da znamo prisluhniti svojemu telesu in počutju.Tako lahko pravočasno ukrepamo, tudi z različnimi pripravki, ki spodbudijo delovanje imunskega sistema in nas zaščitijo pred boleznijo ali pomagajo, da jo hitreje premagamo. Mednje spadajo vitaminsko-mineralni pripravki, ki vsebujejo uravnoteženo kombinacijo vitaminov in mineralov. Za imunski sistem so pomembni vsi, zlasti pa vitamini A, C, D, E, B6 in folna kislina, ter minerali: cink, železo, magnezij, selen in baker. Zdravniki svetujejo, da se o tem, katere pripravke ali posamezne vitamine in minerale bomo jemali, pogovorimo s strokovnjakom, z osebnim zdravnikom ali vsaj farmacevtom v lekarni. Upoštevati moramo tudi navodila za jemanje, denimo da so v ustreznih količinah glede na naša leta oziroma potrebe. V zadnjem času je še posebno velik poudarek na vitaminu D, ki ga ima večina ljudi dokazno premalo.Vlogo pri krepitvi imunskega sistema in predvsem pri zmanjševanju prehladnih obolenj ima ameriški slamnik, katerega izvlečki imajo protibakterijsko in protivirusno delovanje. Dokazano je, da njegova uporaba skrajša čas prehlada, a je treba pripravke iz njega vzeti takoj. Deluje tudi preventivno, a je treba uporabo omejiti na največ osem tednov. Pozornost pri jemanju je vsekakor nujna pri sočasnem jemanju z biološkimi zdravili in pri nekaterih bolezenskih stanjih, kot so tuberkuloza, avtoimune bolezni, nosečnost in dojenje.Naš imunski sistem ščitijo in spodbujajo njegovo delovanje tudi betaglukani, naravni polisaharidi. Omogočajo zaščito pred boleznimi dihal, saj spodbujajo in krepijo naravno imunsko odpornost, pomagajo imunskemu sistemu prepoznati in uničiti tujke, kot so bakterije, paraziti, glive in virusi. Ponovno vzpostavitev normalnega stanja v telesu omogočajo adaptogeni; uporabljamo jih za izboljšanje imunske odpornosti ter psihičnih in fizičnih zmogljivosti. Mednje prištevamo nekatere zdravilne rastline, kot so ginseng, elevterokok oz. sibirski ženšen, grahovec, rožni koren, vitanija, mačja trava.V pomoč so nam lahko aminokisline, ki so v izdelkih za izboljšanje odpornosti običajno v kombinaciji z vitamini in minerali in so koristne pri zaščiti pred infekcijami, kronični zmanjšani odpornosti, ponavljajočih se okužbah in ob zdravljenju z antibiotiki.Pri ohranjanju zdravja so koristni probiotiki, ki jih je priporočeno jemati preventivno, preprečujejo namreč razmnoževanje t. i. slabih bakterij v črevesju in skrbijo za zdravo črevesno sluznico.