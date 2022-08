Zdravi odnosi z drugimi

Druge lahko opolnomočimo tako, da jim pošljemo brezpogojno svetlobo. Samo predstavljajte si, da nekdo sedi pred vami, potegnite jo iz vesolja v svoje srce, zlato ali belo, in jo pošiljajte tej osebi, da se nato širi še iz njenega srca. Pri tem ne boste izčrpani in ne boste nadzorovali drugih, saj ne gre za vmešavanje v njihova življenja. Četudi mislite, da bi moral ta človek sam kaj razrešiti in predelati v svojem življenju, to morda ni del njegove poti. Po kozmičnih zakonih se ne smete vmešavati in ne smete početi stvari namesto drugih, saj jih s tem prikrajšate za dragocene izkušnje. Zato jim namesto tega samo pošljite svetlobo v srce in dovolite, da se razširi, s tem pa jim boste dali moč.

Bodite odgovorni za svojo energijo, zato prav tako ne projicirajte svojih težavnih stvari na druge. Kot močno svetlobno bitje ste čista svetloba, ki lahko pritisne na nerešena čustva drugih. Zato se včasih zdi, kot da ste krivi za vse, kar čutijo drugi, saj jih vznemirjate s svojo energijo. Svetloba namreč prinese na plan vse, kar želimo potlačiti, zato lahko pritiskate na njihove boleče točke. Ko se to zgodi, si recite: »Ne želim procesirati tega namesto tebe, nisem pripravljen upravičiti tvoje realnosti. Ne želim biti del nje, ne sprejemam tega, kar čutiš!« Spomnite se, vi ste koridor svetlobe, to je vaša realnost. Nič drugega ne obstaja.