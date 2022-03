Zdravi možgani za polno življenje

Društvo za nevroznanost Sinapsa je včeraj znova zagnalo tradicionalni teden možganov, tokrat strokovnjaki v središče pozornosti postavljajo prepletanje možganov s preostalim telesom.

Ob koncu tedna možganov se bo zvrstil še svetovni dan spanja. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Kot so napovedali, bodo predavanja ves teden spremljale tudi delavnice na temo čuječnosti, meditacije, dotika in giba, manjkali pa ne bodo niti program za otroke ter filmske projekcije s komentarji, dogodki pa bodo potekali v živo v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novem mestu pa tudi prek spleta.

Predavanja, delavnice, filmi

Kdaj in zakaj v zgodovini je sploh nastal konceptualni razkol med možgani in telesom, kako je to vplivalo na naše razumevanje in raziskovanje možganov ter duševnosti in kaj na to pravijo sodobne teorije v kognitivni znanosti, so le nekatera od mnogo vprašanj, na katera bodo strokovnjak in sodelujoči te dni poskušali odgovoriti.

Kako nastane gib in kako na gibanje vpliva nevrološka bolezen?

»Vsak izmed nas je edinstven preplet telesnih in miselnih procesov. Brez telesa nas ni, pa vendar se včasih počutimo, da smo vanj ujeti. Spet druge dni nam omogoča občutke presežnosti in močnega ugodja, morda preveč poredko pa se ga enostavno zavedamo in smo hvaležni za vse, kar nam daje,« so ob začetku tedna zapisali v društvu in napovedali pester program. Strokovnjaki z različnih področij bodo razmišljali, kakšno vlogo ima telo pri procesih, za katere bi na prvi pogled rekli, da so zgolj psihološki, ter kako naša duševnost vpliva na občutke utelešenosti. Kaj nam o konceptu utelešenosti povejo različne nevrološke motnje, zaradi katerih je naše doživljanje lastnega telesa spremenjeno?

Kako nastane gib in kako na gibanje vpliva nevrološka bolezen? Kako se odnos do telesa in občutek sebstva spremenita pri ljudeh, ki izgubijo različne dele telesa? Razpravljali bodo tudi o tem, kako gibanje, meditacija, mikroorganizmi ali motnje vplivajo na avtonomno živčevje. Izvedeli bomo, kako lahko s športom in telesno usmerjenimi intervencijami vplivamo na svoje razpoloženje ter kako si lahko s prakso čuječnosti pomagamo pri psihosomatskih težavah. Kako mikroorganizmi v našem črevesju komunicirajo z našimi možgani in sodelujejo pri odzivu na stres, je še ena zanimiva tematika, ki se je bodo dotaknili, predstavili pa bodo tudi nekaj najodmevnejših odkritij s področja nevroznanosti v zadnjem letu, teden pa bodo zaključili z okroglo mizo o posledicah travme.

Že včerajšnji uvodni dan je postregel s številnimi zanimivimi dogodki. Filozofinja dr. Olga Markič je predstavila osnovna stališča filozofov in znanstvenikov o odnosu med telesom in duševnostjo, filozof in kognitivni znanstvenik doc. dr. Toma Strle je predstavil utelešenost z obravnavo raziskav in uvidov v delovanje vidnega zaznavanja, čustev, mišljenja in nekaterih drugih kognitivnih procesov in pojavov, nevrolog prof. dr. Zvezdan Pirtošek pa je razlagal o zlomu, ki ga nevrolog opazuje kot nenavadne klinične slike disociacij med telesom, umom, jazom. Dan sta popestrila še filma Prebujenje in Titan, predvajanju je sledil tudi komentar.

Izvedeli bomo, kako lahko s športom in telesno usmerjenimi intervencijami vplivamo na svoje razpoloženje. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Teden možganov bosta popestrila še dva pomembna dogodka, in sicer jutrišnji slovenski dan možganov, v petek pa bo svetovna stroka zaznamovala dan spanja.