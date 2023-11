Zdrave navade za zdrava jetra

Jetra so največja žleza v telesu: na dan proizvedejo skoraj liter žolča, zelenkasto rjave tekočine, ki v črevesju sodeluje pri razgradnji maščob, jetra pa sodelujejo tudi pri presnovi beljakovin, ogljikovih hidratov in številnih zdravilnih učinkovin. Da je torej ta dragoceni organ nujno skrbno varovati, je jasno: simptomi hudih bolezni so lahko dolgo prikriti in nejasni, zato je redna preventiva ključnega pomena.



Naročanje nepreverjenih izdelkov prek spleta je lahko zelo nevarno.

Uživanje prepovedanih drog, pogosto menjavanje spolnih partnerjev, kajenje in čezmerno pitje alkohola so vsekakor najočitnejši dejavniki tveganja, ki bi se jim morali vsi ogniti v širokem loku, pa ne le zavoljo zdravih jeter, temveč tudi za zdravo telo in duha nasploh, a pri tem pogosto pozabimo druge oblike zanemarjanja tega pomembnega organa, kot so debelost, neustrezno prehranjevanje, premalo gibanja, zadnja leta nas ogrožajo še nepreverjena prehranska dopolnila, opozarja mag., predsednica Sekcije farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu: »Tu bi rada poudarila, da gre predvsem za naročanje prek spleta iz nepreverjenih trgovin. Ne smemo pozabiti niti na jetrne bolezni v družini pa na avtoimunsko in alkoholno bolezen jeter ter virusa hepatitisa B in C, ki lahko povzročita virusno okužbo jeter.«

Ugotavlja, da je vse več tistih, ki si želijo ohraniti jetra kar se da zdrava, zato se lotevajo različnih metod razstrupljanja, pri sredstvih, ki jih najraje uporabljajo pri njihovi zaščiti in obnovi, pa sta v ospredju predvsem pegasti badelj in šisandra.

Nikoli ne zanemarimo preventive.

Omejimo uživanje alkohola in drugih škodljivih snovi, več se gibajmo.

Omejeno uživanje

»A uporaba zdravilnih rastlin ni vedno varna, saj so mehanizmi delovanja sestavin pogosto slabo raziskani,« opozarja sogovornica.

»Nakup prehranskih dopolnil in zdravilnih rastlin po manj preverjenih poteh, na primer prek neznane spletne strani, poveča tveganje za prisotnost sestavin, ki lahko škodujejo jetrom. Zelo pomembno je, da za svoja jetra skrbimo z zdravo mero razuma in posegamo po izdelkih, ki preverjeno koristijo njihovemu delovanju in jih ne obremenjujejo dodatno,« pojasnjuje mag. Abazovićeva in poudarja, da so zdrave navade vsekakor recept za zdrava jetra; izogibati se moramo predvsem transmaščobam, torej tistim, ki jih zaužijemo s procesiranimi živili, nevarna je tudi preobilica sladkorja: »Pomaga, da spremenite prehranjevalne navade in dnevno zaužijte največ 30 odstotkov maščob, zato pa več ogljikovih hidratov, kot so testenine, krompir, zelenjava in sadje. Pomembno je omejeno uživanje alkohola in dovolj gibanja. Če je maščob v naši prehrani preveč, s tem močno obremenimo jetra. Odvečna maščoba se nalaga med jetrnimi celicami in moti osnovno funkcijo delovanja, ki jo imajo jetra – razstrupljanje.«