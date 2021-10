Zdrave maščobe ne redijo

Živimo v času, ko smo preplavljeni z nasveti o tem, kaj in kako moramo jesti, da se ne bomo zredili, da ne bomo zboleli … Zaradi poplave tudi nasprotujočih si nasvetov je vse več primerov, ko ljudje iz svojega prehranjevanja izločijo določeno skupino živil, na primer maščobe, le zato ker naj bi redile. A maščobe vsekakor niso največji krivec, da se zredimo, pravijo prehranski strokovnjaki, telo namreč tudi te potrebuje za normalno delovanje. Posamezne maščobne kisline, ki jih dobimo s hrano, naše telo porabi za tvorbo encimov, hormonov, holesterola za gradnjo celičnih open vsake celice v telesu, žolča, pa tudi za skladišče energije za obdobje, ko nima na razpolago energije iz drugih hranil, ki dajejo energijo, ogljikovih hidratov in neporabljenih beljakovin. Dejstvo je, da če vnašamo preveč hrane, kot je potrebujemo za normalno delovanje, se preostanki hranil, ki dajejo energijo, to so ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe in alkohol, v telesu spremenijo v maščobo; ta se začne nabirati v trebušni votlini, povzroča debelost in velikokrat prevzame vlogo urejevalca presnove in tako se hitro lahko pojavijo motnje v presnovi.

Iz vsakodnevne prehrane je treba izločiti predelane maščobe iz vnaprej pripravljene hrane, vključiti pa tiste iz oliv, semen in oreščkov.

Dovolj kislin

Jedilnik naj bo pester. FOTO: Kerdkanno/Getty Images

Vsekakor je pomembno, da z raznoliko prehrano zaužijemo dovolj maščobnih kislin, pravijo prehranski strokovnjaki. Novejše raziskave o vplivu posameznih maščobnih kislin na zdravje so pokazale, da te različno vplivajo na zdravje človeka. Najbolj koristne so nenasičene in večkrat nenasičene maščobne kisline, kot so omega-3 in omega-6, ki jih človeško telo ne more samo tvoriti in jih moramo dobiti s hrano. Nenasičenih je največ v repičnem in oljčnem olju, avokadu in mandljih. Omega-3 in omega-6 bomo dobili, če bomo uživali oreščke in semena, semenska olja in ribe. Strokovnjaki za prehrano svetujejo, da vsaj dvakrat na teden jemo ribe, kot so losos, skuše, sardine, ali uživamo ribje olje, v katerem prevladujejo nenasičene maščobne kisline omega-3. Njihovih dobrobiti je več, med drugim zmanjšujejo smrtnost zaradi bolezni srca in žilja, posebno srčnega infarkta, zmanjšujejo vnetja, izboljšujejo funkcijo žil in normalizirajo srčni utrip. Vedeti je treba, da zdrave maščobe ne redijo, ravno nasprotno – celo pomagajo nam lahko pri hujšanju. Iz vsakodnevnega prehranjevanja je treba izločiti predelane maščobe iz vnaprej pripravljene hrane, vključiti pa maščobe iz oliv, semen in oreščkov. Telo nam bo hvaležno.

Kje je je največ in kje najmanj Živila z veliko maščobe so olje, mast, maslo, margarina, meso in mesni izdelki, mlečni izdelki, industrijsko pripravljena jedila, slaščice in piškoti ter oreščki in semena. Zelo malo ali nič je vsebujeta zelenjava in sadje.