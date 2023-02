Zdrave dlesni, zdravi mi, a ne pozabimo na čiščenje medzobnih prostorov

Zdrave in čvrste dlesni so pomembne za naše zdravje in nam zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij, zato je nujno, da zdravje dlesni ustrezno vzdržujemo, in sicer s pravilno prehrano in higieno.

Pri kadilcih ne krvavijo

»Dlesen je sluznica, ki pokriva grebene zgornje in spodnje čeljusti ter zobne vratove,« pojasnjuje direktorica Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj mag. Aleksandra Križaj Dumić, dr. dent. med. »Dlesni so občutljive takrat, ko so vnete. Vnetje se lahko pojavi iz več razlogov: ker slabo vzdržujemo higieno, zaradi umazanije in uporabe nekaterih zdravil. Pri otrocih so dlesni pogosto občutljive v obdobju izraščanja zob, tako pri rasti mlečnih kot tudi stalnih. Težavo pri otrocih lajšamo z žvečenjem trde hrane ali hladnih grizal.«

Parodontalna bolezen je pogostejša pri kadilcih. FOTO: Ryanking999/Getty Images

Za dobro ustno higieno, ki zagotavlja tudi zdrave dlesni, moramo skrbeti vsak dan, poudarja sogovornica, kajti kronična vnetja dlesni lahko vplivajo na naše sistemsko zdravje: »Priporočljivo je zmanjšati vnos sladkih pijač in rafiniranega sladkorja. Pomembno je, da ne jemo samo mehke hrane, ampak žvečimo tudi trdo. To utrjuje tako zobe kot tudi dlesni. Zobe umivamo vsaj dvakrat dnevno, pri tem pa uporabimo tudi medzobne ščetke in zobno nitko. Bodimo pozorni, da ščetkamo pravilno in redno obiskujemo zobozdravnika. Ko čistimo zobe, čistimo in masiramo tudi dlesni. Pogosto namreč ljudje pri higieni ustne votline pozabijo na dlesni. Če ne vzdržujemo pravilne higiene, se dlesni vnamejo ter otečejo in krvavijo.« Ne pozabimo, kar slabo vpliva na naše zdravje, je seveda škodljivo tudi za dlesni. Kajenje, denimo, zmanjšuje njihovo prekrvitev: »Zato ni fiziološke regeneracije, zdravljenja. Kajenje samo po sebi ne povzroča neposrednega vnetja, povzroča pa zmanjšano prekrvljenost. Pri kadilcih tako dlesni ne krvavijo, kljub temu da imajo napredovalo parodontalno bolezen. Pri kadilcih torej ni znaka za preplah, tako da lahko izgubijo celo kost, pa jim dlesni še vedno ne bodo krvavele.«

Najpogostejša bolezen dlesni je gingivitis. FOTO: Alona Siniehina/Getty Images

Gnojni izcedek običajno že opozarja na vnetje globljih tkiv.

Gingivitis je popravljiv

Najpogostejša bolezen dlesni je gingivitis oziroma vnetje, ki je omejeno samo na mehko tkivo. »Pri tem dlesni otečejo, so lahko boleče, glavni znak pa je krvavitev. Gingivitis je popravljiv. Če so se nam nabrale trde obloge okrog zob, v obliki zobnega kamna, je pomembno, da jih odstranimo. Tudi vse mehke obloge sproti odstranjujemo sami, da se ne spremenijo v trde. Gnojni izcedek običajno že opozarja na vnetje globljih tkiv, navadno parodontitis, ko vnetje dlesni preide v parodontalno bolezen in gre že za prizadetost kostnih struktur. Če se krvavenje dlesni pojavi med nitkanjem ali ščetkanjem, je to opozorilo, da se je dlesen že vnela. To zahteva bolj natančno dolgoročno higieno, krvavitev pa bo izginila sama, če bomo odstranili vse mehke obloge. Trde obloge ne bodo izginile same, takrat je priporočljiv obisk higienika ali zobozdravnika,« pojasnjuje sogovornica in opozarja, da se lahko vnetje razširi tudi na druga obzobna tkiva, če ne obiščemo zobozdravnika: »Takrat je govor o parodontalni bolezni, ki je v začetnih fazah pogosto neboleča. Ob pojavu bolečine pa je po navadi že prepozno, da bi zob rešili. Pogosteje se lahko pojavi pri kadilcih, ljudeh s slabo ustno higieno, ob hormonskih spremembah in uporabi nekaterih zdravil. V rizični skupini so tudi pacienti s sladkorno boleznijo, ki ne jemljejo zdravil.«