Zdrava živila za zdravo starost

Vemo, da bi morali jesti zdravo, poskrbeti za dobro uravnoteženo prehrano, s katero ne le ohranjamo, pač pa tudi krepimo zdravje in preprečujemo nastanek nekaterih bolezni, kot so diabetes in srčno-žilna obolenja. Pomembna pa so tudi leta: nekatera hranila bolj potrebujemo v določeni starosti. Torej: kaj naj jemo kdaj?

V vsakem desetletju malo drugače

V dvajsetih vsakodnevno skrbimo za primeren vnos železa, ki poskrbi za dovolj energije. Na krožniku naj bodo grah, arašidi, pa suhe marelice, jajca, s tem pomembnim mineralom obogateni (nesladkani) kosmiči, riba. Pomanjkanje železa prinaša utrujenost, več stresa, slabo koncentracijo in slabo razpoloženje. Tudi probiotični jogurt naj bo na jedilniku, vsaj trikrat tedensko, saj skrbi za zdravo črevesje in tudi imunski sistem, obenem pa zaužijemo še kalcij, ki je pomemben za kosti. Brazilski oreški, piščanec, ribe, jajca in semena poskrbijo za selen, ki krepi imunski sistem, jemo jih enkrat na teden.

Skrbimo za zdrave kosti. FOTO: Bit245, Getty Images

Ženske v tridesetih naj poskrbijo za vsakodneven vnos zelene zelenjave, kot je na primer listnati ohrovt, pa tudi pomaranč, jagodičevja, oreškov, ki poskrbijo za folno kislino, ki jo razvijajoči se otrok nujno potrebuje, predvsem takoj po zanositvi, v prvih osmih tednih. Nosečnice folno kislino navadno dodajajo, modro pa jo je dodajati še pred zanositvijo. V tem obdobju opazimo prve drobne gubice: oreški in semena vsebujejo vitamin E, ki pomaga preprečevati oksidativno škodo v telesu, tudi na koži. Ta vitamin je tudi v špinači, avokadu in polnozrnatih izdelkih, ki jih jemo trikrat tedensko.

V štiridesetih ženske že zaznavajo hormonske spremembe, za uravnoteženo energijo vsak dan uživajmo ogljikove hidrati s počasnim sproščanjem: ovsena kaša, testenine, sladki krompir, pa seveda sadje in zelenjavo. Izogibati se velja navalu sladkorja zaradi hitro sproščajočih se ogljikovih hidratov. Poskrbimo za rastlinske estrogene, ki, kot pravijo strokovnjaki, lajšajo menopavzne simptome: soja, stročnice, polnozrnata žita naj bodo na jedilniku trikrat na teden. Še vedno skrbimo za zdravje kosti: kefir, jogurt, pusto rdeče meso in mlečni izdelki nas preskrbijo z vitaminom K; omenjena in druga živila, bogata s tem vitaminom, jemo vsaj enkrat tedensko.

Za blažitev simptomov menopavze jejte sojo, saj vsebuje fitoestrogen, ki je podoben človeškemu estrogenu.

V petdesetih vsak dan poskrbimo za mavrico na krožniku, za rdeče, rumene in oranžne antioksidante likopen, lutein in betakaroten, ki, kot pravijo strokovnjaki, ščitijo kožo od znotraj navzven. Trikrat tedensko si privoščimo jagodičevje in varujmo možgane, zlasti borovnice naj bi nižale tveganje nastanka demence. Enkrat tedensko si privoščimo ribo, sardine ali losos nas preskrbijo z omega-3 maščobnimi kislinami, ki pomagajo krotiti krvni tlak in v splošnem koristijo srcu. Če ne marate rib, jejte orehe in čia semena, na primer.

V šestdesetih vsak dan skrbimo za mišice, z gibanjem in beljakovinsko hrano ter preprečujmo sarkopenijo. Trikrat tedensko za spomin jemo jajca, piščanca, ribo, fižol, oreške, semena in polnozrnate izdelke, vsi našteti vsebujejo holin. Hrano začinimo s kurkumo in preprečujmo vnetja. V sedemdesetih za zdravje srca uživamo zdrave maščobe, oljčno in repično olje, s katerima dobimo še potrebne kalorije. Dovolj pijemo, vode, mleka, sokov, vse šteje, z mlekom obenem skrbimo še za kosti. In skrbimo za zadosten vnos vitamina