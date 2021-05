Zdrava spolnost, zdrav odnos

O zadovoljujoči, zdravi spolnosti govorimo takrat, ko se naša pričakovanja ujemajo s tem, kar prinese realnost.

Pri telesnih oziroma medicinskih vzrokih za težave v spolnosti poiščemo pomoč zdravnika oziroma odgovarjajočega specialista, tudi seksologa.

Pri ženskah v ospredju čustva

Seks povezuje. FOTO: Getty Images

Spolnost je za odnos zelo pomembna. Danes njena vloga ni zgolj reproduktivna, temveč služi tudi povezovanju in užitku med partnerjema. Zdrava in osrečujoča spolnost je zelo pomemben del kakovostnega in zdravega življenja.Je vrednota, v katero moramo vlagati in jo negovati. Hormoni, ki se sproščajo z doživljanjem orgazma pri spolnem odnosu, so znanstveno dokazano tudi močno lepilo v medsebojnih partnerskih odnosih. Ko v spolnosti prihaja do motenj, se te težave velikokrat odrazijo tudi v partnerski zvezi. In kot kažejo podatki ameriških raziskav, spolne motnje naraščajo: tovrstne težave naj bi imela skoraj polovica žensk., dr. med., strokovnjakinja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), pravi, da so vzroki za to lahko telesni, psihični ali kombinacija obeh. Telesni so lahko pomanjkanje spolnega hormona estrogena, suha nožnica, ginekološka obolenja, posledica operacij na zunanjih spolnih organih, nevrološki vzroki, posledica jemanja nekaterih zdravil. Med psihološke vzroke pri spolnih motnjah spadajo depresija, težave v partnerskih odnosih, strah pred intimnostjo, negativna stališča, neustrezna spolna vzgoja, odsotnost ali slaba komunikacija med partnerji. Še najpogosteje pa so vzrok za težave v spolnosti kombinacija obeh.»Najpogostejše težave izvirajo iz pomanjkanja spolnega poželenja in nedoživljanja orgazma. Ženske velikokrat za svoj neuspeh krivijo sebe in svoje telo in negativno stališče do svoje spolne identitete, kar je pogost vzrok za motnje na tem področju,« pojasni Leskovškova.Tako kot spolni odnos in orgazem vplivata na večjo povezanost in bližino partnerjev, tudi izkazovanje nežnosti in intimnosti v partnerstvu in predigri vpliva na kakovost spolnega odnosa, pravi sogovornica. »Čustva pri ženskah že od nekdaj igrajo veliko vlogo, zato so težave v intimnih odnosih pogosto povezane s pomanjkanjem izkazovanja nežnosti in intimnosti.« Zato je vzrok za nezadovoljujočo spolnost prav nekakovosten partnerski odnos. Na spolnost v negativnem smislu vplivajo nezvestoba, kompleksi posameznika, zlorabe in nasilje.Pri ženskah je spopadanje s težavami v spolnosti predvsem odvisno od vzroka zanje, pravi dr. Evita Leskovšek. »Tako na primer suho nožnico lahko zdravimo z lokalnim nanosom kreme, ki vsebuje estrogen, pri pomanjkanju spolne želje svetujemo iskren pogovor s partnerjem. Ko gre za telesne oziroma medicinske vzroke za težave v spolnosti, poiščemo pomoč zdravnika oziroma odgovarjajočega specialista, tudi seksologa. V Ljubljani imamo denimo ambulanto za spolne motnje,« svetuje sogovornica in še, da pogosto pomaga že pogovor med partnerjema. V pomoč je lahko tudi osebna, še bolje pa partnerska terapija pri psihoterapevtu, t. i. psihoseksualna terapija.Zdrava spolnost ne pomeni nujno pogostih spolnih odnosov, bolj gre za to, da je seksualno življenje v skladu z osebnimi normami posameznika oziroma tistih, ki so udeleženi. Raziskave kažejo na pozitivne učinke različnih oblik spolnega vedenja – tudi masturbacije. Psihološko se težave pojavljajo predvsem takrat, kadar se naša pričakovanja razlikujejo od realnosti. Psihologi pravijo, da o zadovoljujoči, zdravi spolnosti lahko govorimo takrat, kadar se bodo naša pričakovanja ujemala s tem, kar nam bo prinesla realnost.