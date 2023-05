Zdrava ščitnica, zdravi mi: pomembna je tudi za plodnost

Ščitnica z uravnavanjem metabolizma vpliva na delovanje vseh najpomembnejših telesnih organov, tudi možganov in srca, skrbi za uravnavanje telesne temperature ter pospešuje metabolizem. Kadar ne deluje, kot bi morala, se to kaže na fizičnem in duševnem zdravju. Hud stres lahko okvari njeno delovanje ali pa poslabša simptome nepravilnega delovanja.

Preveč ali premalo

Pri okvari lahko ščitnica deluje pretirano, kar imenujemo hipertiroidizem, ali premalo (hipotiroidizem). Najpogostejša oblika hipotiroidizma je hashimotov sindrom, najpogostejša oblika hipertiroidizma pa gravesova (basedowova) bolezen. Simptomi ene ali druge okvare se med drugim odražajo fizično kot oslabljeno delovanje mišic, mišični krči, povišan krvni tlak, povišanje ali padec telesne teže, zaprtje, izguba las, zabuhlost v očeh in na obrazu, odebeljen jezik, neredne ali izjemno močne menstruacije, povišana raven holesterola v krvi ... Na težave s ščitnico lahko pomislimo tudi, če imamo težave s spanjem, smo anksiozni, depresivni, če nam razpoloženje niha, imamo težave s koncentracijo ali/in kratkotrajnim spominom ali nam manjka energije.

Ker okvare ne povzročajo telesnih bolečin, pogosto spregledamo, da je z nami kaj narobe. Če posumimo, da ne deluje, kot bi morala, je najbolje, da naredimo krvne teste. To je pomembno ne le za zdravje ščitnice, ampak tudi za splošno zdravje. Neodkrit hipotiroidizem ali hipertiroidizem lahko povzroči hujše težave s srcem. Hipotiroidizem pri ženskah je lahko vzrok za neplodnost. Ženska, ki ima težave s ščitnico, lahko tudi zanosi, vendar je zelo pomembno, da med nosečnostjo, ki ščitnico še bolj obremeni, jemlje zdravila za uravnavanje ščitničnih hormonov. Izvide pregleda ravni hormonov TSH, T3, T4 in drugih oceni družinski zdravnik in nas po potrebi napoti k tirologu. Povečano delovanje lahko zdravimo s pomočjo zdravil (tionamidov), z radioaktivnim jodom in v najhujših primerih z operacijo. Zmanjšano delovanje je neozdravljivo, zdravila (levotiroksine) je treba jemati vse življenje.

Znaki Znaki povečanega delovanja ščitnice so napetost, nemir, znojenje, slab spanec, tresavica, pospešen srčni utrip, psihična labilnost, hujšanje in driska. Znaki zmanjšanega delovanja ščitnice so utrujenost, brezvoljnost, depresija, porast telesne teže, bolečine v sklepih in mišicah, suha in hladna koža, kožni edemi, motnje koncentracije, motnje spominske funkcije ter zaprtost.

Za zdravje ščitnice bomo največ naredili z zdravim življenjskim slogom. Uradna medicina stavi predvsem na uživanje dovolj joda, ob tem pa svetuje mešano zdravo prehrano ter primerno količino gibanja. Alternativne vede priporočajo izogibanje sladkorju in predelani hrani ter zmanjševanje stresa s pomočjo joge ali meditacije. Poleg joda (ki ga je treba dodajati premišljeno in previdno, saj lahko preveč joda okvari ščitnico) priporočajo vnos vitamina D, selena in vitamina B12.