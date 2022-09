Zdrava in sijoča koža

Naravno starajoč se obraz je nekaj lepega, a z leti se pojavijo spremembe, ki bi jih danes večina ljudi rada upočasnila. Staranje vpliva na vsak organ, tudi na kožo, spreminja se naš zunanji videz. Negi kože bi se morali posvetiti že po 30. letu starosti, svetujejo dermatologi. Zlasti več pozornosti namenimo predelom, kot so vrat, oči in roke, ki kažejo zgodnje znake staranja. Koža s staranjem postopoma postaja bolj ohlapna, manj prožna, pod očmi se lahko začnejo pojavljati temni kolobarji, tudi gubice v kotičkih oči.

Vitamin C spodbuja tvorbo kolagena in regeneracijo celic.

Pomembno je, da jo zaščitimo pred različnimi zunanjimi vplivi. Priporočljivo je, da vedno uporabimo dobro zaščito proti soncu z zaščitnim faktorjem pred škodljivimi UVA- in UVB-žarki. In to ne velja le za poletne mesece, ampak tudi sicer, ko smo na prostem. Znano je, da lahko sonce v gorah v zimskih mesecih koži naredi še več škode kot v poletnih mesecih. Pri ohranjanju zdrave in prožne kože je pomembna tudi njena hidracija. Zato je pomembno, da ves dan po malem pijemo vodo: če je koža dobi dovolj, bo navlažena, mehka in voljna. Prav tako je pomembna uporaba ustreznih in kakovostnih krem in losjonov. Vlažilna sredstva pomirijo suho kožo in delajo gube manj opazne, prav tako vsebujejo več vode in manj maščobe in dajejo koži več prožnosti.

Glavni adut v boju proti gubicam in staranju je vitamin A oziroma retinol. FOTO: Yacobchuk/Getty Images

K sijočemu videzu pripomorejo tudi nekateri vitamini, kot so A, C in E. Vitamin A kožo pomlajuje in pomaga v boju proti gubam. Vitamin C spodbuja tvorbo kolagena in regeneracijo celic, prav tako od znotraj ščiti pred škodljivimi vplivi sonca. Vitamin E bo kožo naredil mehko, svilnato in elastično. Glavni adut v boju proti gubicam in staranju je vitamin A oziroma retinol. Njegove derivate, retinoide, tako najdemo v številnih pripravkih. Da so učinkoviti, potrjujejo številne raziskave. Manjšanje gub, posvetlitev pigmentnih lis in bolj gladka koža so glavni cilji njihove uporabe. Kot svetujejo dermatologi, naj bi bile kreme, ki vsebujejo retinoide, namenjene za nočno nego, saj dnevna svetloba zmanjša delovanje večine oblik tega vitamina. Nekatere izdelke lahko predpiše le zdravnik, saj so nekoliko močnejši. Njihov učinek je lahko viden že v enem mesecu ali dveh. Pri njihovi uporabi je treba biti previden, saj bolj dražijo kožo, povzročijo pordelost in luskanje. Kreme s tem vitaminom, ki so blažje, lahko kupite tudi v prosti prodaji, v lekarnah ali drogerijah. Vsebujejo retinol, ki se bolj počasi pretvarja v retinojsko kislino in ima manj stranskih učinkov. Seveda pa je treba na učinek počakati nekaj dlje. Dermatologi še priporočajo, da ob začetku uporabe kremo nanesemo samo vsak drugi ali tretji večer in da pri nanosu ne pretiravamo.

Če koža dobi dovolj vode, bo navlažena, mehka in voljna.

Zdravo in sijočo kožo bomo najlažje ohranili z zdravim življenjskim slogom in skrbjo zase, to pomeni dobro in uravnoteženo prehrano, s katero bomo v telo vnesli dovolj hranil; vse, kar jemo, se kaže na koži. Pomemben je tudi spanec, pa tudi telesna dejavnost, ki pospeši krvni pretok in prekrvi kožo, jo oskrbi s kisikom in hranili.