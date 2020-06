Zdrava hrbtenica, lepa drža

GETTY IMAGES Pri ženskah je ledveni del hrbtenice pogosto preveč usločen. FOTO: Tom Merton/Getty Images

97

odstotkov težav s hrbtenico izvira iz manjše mišične poškodbe obhrbteničnih mišic.

Najprej se je smiselno vprašati, zakaj je lepa drža sploh pomembna. V strokovnem izrazoslovju uporabljamo izraz nevtralni položaj hrbtenice, kar pomeni lepa drža. V nevtralnem položaju je hrbtenica najmanj obremenjena, in to je razlog, zakaj se to nenehno ponavlja in spodbuja ljudi, da ohranjajo ta položaj. Pri veliki večini težav v hrbtenici je vzrok ravno v preveliki obremenitvi na strukture, kot so vretenca, diski in vezivno tkivo.Ti se začnejo zaradi neprimerne drže in s tem prevelike obremenitve pod neugodnimi razmerami sčasoma spreminjati. To poznamo kot degenerativne spremembe in kot domino efekt vplivajo na vrsto dodatnih težav, ki se na koncu kažejo v bolečini. Za preprečitev težav lahko sami naredimo največ z ohranjanjem nevtralnega položaja pri vseh aktivnostih in tako zmanjšamo obremenitev na hrbtenico.Najpomembnejši je ohranjanje nevtralnega položaja hrbtenice in s tem zmanjšanje obremenitve na njene strukture. Da bi to dosegli, je treba pogosto korigirati ledveni del hrbtenice. Pri ženskah je ta del pogosto preveč usločen in je treba to krivino zmanjšati. Prav tako je lahko prsna krivina preveč izbočena. To se zgodi, kadar je glava pomaknjena preveč naprej, denimo pri delu za prenosnim računalnikom, in obremenjeni prsni del se posledično izboči. Že z nekaj preprostimi gibi boste lahko vsak dan zmanjšali obremenitev na hrbtenico.Premaknite medenico nekajkrat naprej in nazaj, da razgibate in razbremenite ledveni del, ter ob tem pomislite na njen položaj, da ledveni del ni preveč usločen ali izbočen. Podobno lahko naredite z glavo. Večkrat na dan, še posebno ob dolgem delu za računalnikom, jo premaknite naprej in nazaj in s tem zaznajte vaš položaj. Tako se boste naučili, kateri položaj vam najbolj ustreza, in zmanjšali obremenitev na vratni in prsni del.Najpogostejše so manjše mišične poškodbe obhrbteničnih mišic. Kar 97 odstotkov težav s hrbtenico izvira iz njih. Zaradi prevelike ali dolgotrajne obremenitve se mišice poškodujejo. Bolečino občutimo kot ostro in povezano z določenim gibom. Za tovrstne težave je značilno, da se pojavljajo samo v enem položaju. Bolečine trajajo do štirinajst dni. Težava je dejstvo, da se takšne bolečine pogosto pojavljajo.Svetujem, da se lotite reševanja težav dovolj zgodaj in s strokovno pomočjo, saj boste tako preprečili njihovo nadaljevanje in stopnjevanje. Pri tem smo pri nas zelo uspešni in ni potrebe, da vam bolečina pokvari tedne gibanja. Najučinkovitejši načini so prepoznavanje in uporaba pravilnega položaja, povečanje moči stabilizatorjev trupa in uporaba varovalnega mehanizma v vsakodnevnih situacijah.Gre za učenje, ki ga je treba uporabiti pri vsaki akciji. Ko se to naučite, postane del vas, in takrat se težave zelo zmanjšajo. Obisk zdravnika je potreben, ko se bolečina širi v nogo, pod kolenom ali je konstantna in visoko intenzivna. Prav tako, če se pojavi spremenjen občutek v nogi ali nepravilno delovanje stopala.