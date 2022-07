Zdrava hrana poleti: sadje naj bo namesto čokolade

Ob tako vročem poletju, kot je letošnje, se kot osvežitev v jezerih ali morju prileže uživanje lahke in manj kalorične hrane. To pomeni, da mora biti na jedilniku več sadja in zelenjave.

Spijte veliko tekočine, najbolje vode, ki ji dodamo rezino limone in meliso. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Po eni strani nas nasitita, po drugi pa tako v telo vnesemo nekaj dodatne tekočine. Za to moramo še posebno skrbeti: najbolje je ves čas ob sebi imeti steklenico vode. Hkrati se je dobro omejiti pri pitju alkohola, saj ta poveča odvajanje vode iz telesa.

Sadje naj nadomesti prigrizke, iz njega pa lahko naredimo imenitne in osvežilne sladice. Namesto čokolade ali drugih sladkih pregreh izberemo lubenico, breskve, marelice, grozdje ali mango.

Po nekaterih raziskavah z uživanjem manga zmanjšamo možnost za nastanek srčne kapi, poleg tega z njim v telo vnesemo vitamina A in C, ki še dodatno okrepita imunski sistem. Iz manga lahko pripravimo imeniten sladoled, s katerim se bomo osvežili in posladkali, preprosto ga zmeljemo v blenderju, po želji dodamo nekaj mleka, lahko tudi mandljev napitek, in zamrznemo v modelčkih.

Z mangovim sladoledom se osvežimo in obenem posladkamo.

Melono lahko uporabimo tudi za predjed. Razrežemo jo na manjše kose in ovijemo s pršutom. Tako dobimo ne samo okusno in tudi za oči privlačno jed, temveč nasiten obrok. Pri nas tudi poleti večinoma ne gre brez mesa. Pa naj gre za ražnjiče, na žaru pečene piščančje zrezke ali čevapčiče. Nekako nam je že v navadi, da kot prilogo postrežemo čebulo, pečeno papriko in solato. Zakaj ne bi bil vrstni red nekoliko drugačen in bi na prvo mesto raje postavili solato?

Mesu se ne bi bilo treba odreči. V večji posodi zmešamo več vrst zelene solate, dodamo nekaj koruze, fižola, paradižnik in nariban koren, avokado. Vse prelijmo z oljčnim oljem in kisom, na žaru pa medtem spečemo manjši kos mesa, še bolje bo, če izberemo ribo. Obenem popečemo bučko in jajčevec. Tako bomo po eni strani zadostili želji po mesu, po drugi pa z uživanjem večje količine zelenjave nekaj dobrega naredili za svoje srce in ožilje. Vsekakor se je v vročih dneh dobro izogibati hitro pokvarljivim živilom, kot je na primer majoneza, da si ne bi pridelali zastrupitve in bruhanja, driske.

Namesto industrijskih sokov pijemo domačo limonado ali ledeni čaj brez sladkorja.

Kot smo že omenili, moramo poskrbeti za dovolj tekočine, najbolje vode, če bi raje pili sok, namesto sladkih industrijskih izberemo doma narejeno limonado ali ledeni čaj, ki naj ne vsebuje sladkorja. Ljubitelji kave poleti pogosto sežejo po ledeni različici, da si ne bomo zmešali kalorične bombe, se ognemo smetani, ob mrzlem mleku pa bo za dodaten hlad poskrbela še kepica vaniljevega sladoleda.