Zdrav jedilnik, zdrava erekcija: vitamin D pomaga tudi penisu

Motnja erekcije je nezmožnost doseganja in ohranjanja erekcije, ki bi zadoščala za zadovoljivo spolno aktivnost. Težave na tem področju naj bi doletele kar petino Slovencev, a le redki poiščejo zdravniško pomoč, s katero bi lahko našli ustrezno rešitev in znova polno uživali v ljubečem odnosu s partnerico.

Morski sadeži so bogati z dragocenim cinkom. FOTO: Okrasyuk/Getty Images

Vzroki so različni; težave lahko povzročijo poškodbe ali posegi, denimo operacija prostate, na nabreklost penisa lahko vplivajo nekatera zdravila, velikokrat pa so v ozadju stres, utrujenost, strah pred neuspehom, tudi depresija in tesnoba ter nesoglasja v partnerskem odnosu. Pri tem ne smemo pozabiti na zdrav življenjski slog z ustrezno in raznoliko prehrano, zato v nadaljevanju predstavljamo nekaj živil, ki pomagajo krepiti erekcijo in tako izboljševati posteljne užitke.

D pomaga tudi penisu

Spolnost zahteva telesno vzdržljivost, zato je moškemu telesu nujno zagotoviti dovolj energije: ogljikovi hidrati v testeninah, krompirju in rjavem rižu bodo nedvomno spodbudili posteljne dejavnosti. Jedilnik je nujno podpreti tudi s cinkom, s katerim so bogati morski sadeži, rdeče meso in sir, nikoli ne smejo manjkati antioksidanti, ki ne le da ohranjajo zdravje in krepijo odpornost, ampak tudi spodbujajo pretok krvi in preprečujejo nalaganje oblog na stenah žil.

Keglove vaje niso namenjene zgolj ženskam!

Agrumi, jabolka, jagodičevje, temna čokolada in zeleni čaj telesu zagotavljajo dovolj flavonoidov, ki pomagajo preprečevati težave z erekcijo, pri tem pa je nepogrešljiv dušikov oksid, ki ga telo z leti proizvaja čedalje manj, zato mu je treba pomagati z oreščki, bučnimi semeni, mandlji, pistacijami, ribami, mlekom, belim in rdečim mesom.

Da je vitamin D dragocena podpora imunskega sistema in kosti, je že znano, velja pa poudariti, da pomaga tudi srčno-žilnemu sistemu in tako seveda erekciji. Za srce in ožilje skrbijo špinača, ki je bogata z magnezijem, in banane, ki vsebujejo kalij, cirkulacijo občutno pospeši ingver. Moški, ne upirajte se skodelici kave, kajti kofein je vaš zaveznik: pomaga povečati dotok krvi v penis.

Še nekaj napotkov: poln želodec ni popotnica za posteljne radosti, saj bo telo več pozornosti namenilo prebavi kakor erekciji. Lakota je seveda prav tako nesprejemljiva, zato naj pri spolnosti velja kakor pri športni dejavnosti: zadnji obrok zaužijte kakšni dve uri prej.

Kofein pomaga povečati dotok krvi v penis.

Nikoli ne opustite nadzora nad telesno težo, odvečnih kilogramov se znebite čim prej; in s tem nikar ne odlašajte, saj bo podvig iz leta v leto napornejši. Keglove vaje še zdaleč niso namenjene zgolj ženskam, krepitev medeničnega dna pomaga podaljševati erekcijo, ohranja zdravje moških spolnih organov ter povečuje spolno slo. Redno se ukvarjajte s športom in odpravite škodljive razvade: kajenje slabša pretok krvi in slabi erekcijo, alkohol je med drugim kriv za izgubo občutljivosti v penisu.