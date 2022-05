Zavirajo staranje in preprečujejo težke bolezni: najmočnejši antioksidanti

Bi radi dlje ohranili mladosten videz in bili zdravi? Na poti do tega cilja vam lahko pomagajo antioksidanti. Zlasti nekateri so v prehrani nepogrešljivi. Poglejte, kateri so najmočnejši.

Kurkumin

Največ ga je v indijski začimbi kurkumi. Redno uživanje manjša nevarnost bolezni srca in ožilja, varuje pred različnimi oblikami raka in ščiti pred alzheimerjevo boleznijo. Ob tem kurkumin upočasnjuje procese staranja.

Piperin

Njegov najboljši vir je črni poper. Uživanje piperina spodbuja absorpcijo hranljivih snovi iz živil, krepi odpornost, blaži simptome vnetij, uravnava krvni sladkor in pomaga pri hujšanju.

Likopen

Je zlasti v rdečem sadju in zelenjavi. Z njim bogati so denimo paradižnik, lubenica, rdeča pesa. Likopen izboljšuje razpoloženje in organizem varuje pred vplivi strupenih snovi in kroničnimi boleznimi.

Alicin

Že babice so vedele, da je česen naravni antibiotik. Med drugim zato, ker vsebuje alicin. Varuje pred prehladom, vnetji, krepi odpornost, pozitivno vpliva na krvni tlak ter na zdravje kože in las.

Resveratrol

Eden najmočnejših antioksidantov, ki je zlasti v rdečem grozdju in jagodičevju. Niža krvni tlak, spodbuja nastajanje dobrega holesterola, ohranja zdravje možganskih celic in zmanjšuje verjetnost številnih kroničnih bolezni.