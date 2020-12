Zavezniki zdravja

Vitamin E pomaga odganjati starostne spremembe. FOTO: Ake Ngiamsanguan/Getty Images

Prostim radikalom se je nemogoče izogniti, lahko pa njihovo delovanje omilimo z uravnoteženo prehrano.

Če je začetni oksidativni stres povišan, pomagajo prehranska dopolnila s količinami antioksidantov v priporočenih dnevnih odmerkih.

Še nikoli nismo toliko pozornosti posvečali preventivi; varovanje zdravja pred okužbami, ne le z novim koronavirusom, temveč s številnimi drugimi, ki so v zimskih mesecih na pohodu, je prioriteta številnih odgovornih posameznikov. Pa ne le pred okužbami, tudi kroničnimi in drugimi obolenji, ki jih lahko organizmu uspešno pomagamo odganjati tudi z antioksidanti.Kaj pa sploh so antioksidanti in katera je njihova poglavitna naloga?Kot pravi, dr. med., spec. pediatrije iz Medicinskega centra Barsos, je treba najprej razjasniti nekatere osnovne procese v telesu: »Kisik je eden od najpomembnejših gradnikov v telesu, vendar med njegovo porabo nastajajo prosti radikali, ki v telesu sprožijo verižne kemične reakcije, ki poškodujejo celice. Proces imenujemo oksidativni stres. Naloga antioksidantov je, da preprečijo ali upočasnijo oksidacijo pomembnih celičnih sestavin na različne načine. Na neki način delujejo kot lovilci prostih radikalov in se po reakciji z njimi pretvorijo v stabilnejše in manj škodljive radikale, ki jih telo izloči. Prostim radikalom se je nemogoče izogniti, lahko pa bistveno omilimo njihovo delovanje z uravnoteženo prehrano. Nekatere antioksidante telo sicer proizvaja samo, spet druge moramo vnesti s hrano ali z uživanjem prehranskih dopolnil, ko je to treba.«Med antioksidanti so najdragocenejši vitamini C, E in A, selen, cink, ne smemo pa pozabiti še na flavonoide, izoflavone, koencim Q10 in ubikinon, nadaljuje sogovornica: »Vsi ti zavirajo oksidacijo in druge reakcije, ki jih povzročajo kisik, peroksidi in prosti radikali. Raziskave kažejo, da imajo antioksidativna živila, čaji in zelišča številne koristi. Vitamin C ima pozitiven vpliv na imunski sistem. Vitamin E je ključen za celično presnovo, saj preprečuje staranje tkiva oziroma celic in njihovo odmiranje. Vitamin A je nujen za razvoj zarodka, za normalne reproduktivne funkcije, za zaznavo svetlobe in barv ter razvoj kosti. Kot antioksidant povečuje odpornost, krepi lase in nohte ter pomaga pri kožnih težavah.«S katerimi živili torej ne smemo skopariti, da si zagotovimo zadosten vnos teh dragocenih snovi? »Med živila, ki vsebujejo največji delež oksidantov, spadajo divje borovnice, rdeč fižol, fižol pinto, borovnice, brusnice, artičoke, robide, slive, maline, jagode, rdeča jabolka in češnje,« svetuje Kumljeva in poudarja pomen uravnotežene mešane prehrane z veliko sadja in zelenjave ter sklene: »Če je začetni oksidativni stres povišan, pomagajo prehranska dopolnila s količinami antioksidantov v priporočenih dnevnih odmerkih. Človek tako stanje lahko občuti kot utrujenost, pomanjkanje energije in pomanjkanje imunske odpornosti.«