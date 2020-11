Zaveznik imunskega sistema: katera živila ga vsebujejo

Dobri viri cinka so vse vrste mesa, jajca in mlečni izdelki, zlasti pa ostrige.

Cink je element, ki je prisoten v vseh telesnih tekočinah in tkivih, pravijo strokovnjaki z nacionalnega portala o hrani in prehrani. Večina ga je v možganih, mišicah, kosteh, jetrih, prostati; pomemben je za normalno rast in razvoj organizma, nevrološke in reproduktivne funkcije, za celjenje ran in normalno delovanje imunskega sistema, zlasti slednje je aktualno v tem letnem času in predvsem v času epidemije novega koronavirusa, s katero se spopadamo.Spada med mikroelemente, ki jih potrebujemo v majhnih količinah. Priporočen dnevni vnos cinka za odrasle in otroke nad 15 let je za ženske 7 mg, za moške pa 10 mg na dan, tako količino nam zagotovijo jajce, 3 kosi polnozrnatega kruha, svinjski zrezek in 25 g goveje bolonjske salame. Povečane potrebe po cinku imajo predvsem dojenčki, otroci, najstniki, noseče in doječe ženske ter starejši odrasli pa tudi ljudje z gastrointestinalnimi obolenji in vegetarijanci.Pomanjkanje cinka se kaže kot zmanjšan apetit, koža se lušči, slabši je imunski odziv, pri otrocih pa tudi kot zaostanek v rasti. Pogostejše je pri ljudeh, ki se izogibajo uživanju živil živalskega izvora, pri tistih z uravnoteženo mešano prehrano ni pogosto, varen vnos tega minerala pa je z normalno prehrano težko preseči. Ker ga telo ne more hraniti, moramo poskrbeti za vsakodnevno uživanje živil, ki ga vsebujejo.Z njim so zlasti bogati meso in morski sadeži, denimo telečja jetra, jagnjetina, govedina, svinjina, ribe, ostrige, raki, nekaj ga je tudi v živilih rastlinskega izvora, denimo v kumarah, oljkah, špinači, sladkem krompirju in paradižnikih, najdemo ga v polnozrnatih izdelkih, vsebujejo ga tudi jajca pa sir, mleko in jogurt, arašidi, mandlji in orehi, sončnična in bučna semena pa avokado, banane, kivi in tudi kakav.