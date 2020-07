Zavarujmo oči pred opeklinami

Preverimo UV-indeks

Odporna proti udarcem

Izberemo velik okvir, ki ščiti tudi kožo okoli oči, s stranskimi ščiti, da preprečijo stransko svetlobo.

Za otroke izberemo sončna očala iz polikarbonata, saj so odporna proti udarcem in urezninam.

Večina ljudi se zaveda, da je UV-sevanje škodljivo za kožo, manj znano pa je, da je nevarno tudi za oči. Še več, kakor v plasteh kože se škodljivi učinki žarkov z leti kopičijo in seštevajo, opozarja dr.s Klinike Svjetlost: »Ko žarki dosežejo oko, se zberejo na roženici. Nekateri prehajajo skozi zenico in se absorbirajo v očesni leči, manjši del jih prodre v globlje dele očesa vse do mrežnice. Kratkotrajna izpostavljenost UV-žarkom povzroči opekline na roženici očesa, podobno sončnim opeklinam na koži. Dolgotrajna izpostavljenost je še nevarnejša, saj povzroča katarakto in lahko povzroči sončno poškodbo mrežnice, kar vodi do trajne izgube vida.«Najuspešnejša preventiva je izogibanje močnemu soncu, torej se v kritičnih urah raje zadržujmo v hladnih in zatemnjenih prostorih, ko pa smo na odprtem, potrebujemo ustrezna sončna očala. Tu je treba poudariti pomen ustreznosti izdelka, saj morajo kakovostni izdelki absorbirati sto odstotkov UVA- in UVB-žarkov ter večino modre svetlobe, pojasnjuje strokovnjak: »Poleg tega izbirajte med velikimi okvirji, ki ščitijo tudi kožo okoli oči, ter s stranskimi ščiti, da preprečijo stransko svetlobo. Pomembno je upoštevati, da UV-žarki delujejo tudi v zimskih mesecih in so naš velik sovražnik med smučarskimi aktivnostmi. Vedno je dobro preveriti UV-indeks na mobilnem telefonu, preden se odločimo, da bomo sončna očala pustili doma. Tudi klobuki s širokimi krajci lahko ovirajo prodiranje svetlobe od zgoraj in tako zmanjšajo izpostavljenost očesu UV-sevanju do 50 odstotkov. Treba je še opozoriti, da stopnja zaščite pred UV ni odvisna od barve ali odtenka stekla!«Ključno je izogibanje škodljivim žarkom od 10. ure do poldne in najmanj do 16. ure popoldne, sicer pa so nujna naglavna pokrivala in kakovostna sončna očala, tudi najmlajše je treba čim prej navaditi na pomen zaščite oči pred močnim soncem. »Izberite barve, motive in vzorce, ki bodo otroku všeč. Sončna očala so danes na voljo tudi za novorojenčke ter seveda za majhne otroke in najstnike. Zelo previdni bodimo pri branju deklaracije! Močno sonce je, kot rečeno, nevarno za celo telo, zato sploh pri najmlajših kar se da omejimo izpostavljenost.Pri majhnih otrocih se zlahka pojavi sončna izčrpanost, kar lahko povzroči šibkost, otroci simptome opazijo prepozno, zato je pomembno, da se starši zavedajo nevarnosti in poskrbijo, da niso na neposrednem soncu in ves čas pijejo veliko tekočine,« poudarja sogovornik in ponudi še nekaj praktičnih nasvetov pri izbiri očal: »Polarizirane leče zmanjšujejo bleščanje in so posebno priporočljive za jadralce, smučarje, golfiste, kolesarje in druge športnike. Primerne so po operaciji katarakte in tudi za profesionalne voznike.Sončna očala na recept imajo tudi številne prednosti. Lahko so v obliki magnetnih snemljivih zaponk, ki so na voljo v vseh različicah, vključno z bifokalnimi ali progresivnimi lečami. Za otroke izberemo sončna očala, ki so izdelana iz polikarbonata, saj so odporna proti udarcem in urezninam. Fotosenzibilna očala potemnijo pod vplivom UV-svetlobe. Vendar moramo vedeti, da večina vetrobranskih stekel absorbira UV-sevanje, tako da ta vrsta stekla žal ne zatemni med vožnjo avtomobila!«